Олейник вошел в топ-12 бомбардиров-джокеров УПЛ
Хавбек ЛНЗ забил 11-й мяч в чемпионатах Украины после выхода на замену
В матче с «Полесьем» (1:0) 36-летний хавбек ЛНЗ Денис Олейник забил 11-й мяч в чемпионатах Украины после выхода на замену. Он стал 12-м игроком, достигшим этого рубежа.
4 раза Денис отличился за «Днепр», по 2 – за «Арсенал», ЛНЗ, «Металлист» и 1 – за «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
22
|
2.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (2)
|
16
|
3.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
14
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (1), Динамо (12)
|
13
|
5.
|
БРАНДАУ
|
Шахтер
|
12
|
|
Олег ГУСЕВ
|
Арсенал (1), Динамо (11)
|
12
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
12
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
12
|
9.
|
Алексей АНТОНОВ
|
Металлист (4), Ильичевец (1), Днепр (2),
|
11
|
|
|
Кривбасс (3), Черноморец (1)
|
|
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (7), Днепр (1), Металлист (3)
|
11
|
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист (9), Шахтер (2)
|
11
|
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Динамо (1), Арсенал (2), Металлист (2),
|
11
|
|
|
Днепр (4), ЛНЗ (2)
|
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