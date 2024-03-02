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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 01:23 | Обновлено 02 марта 2024, 01:29
74
0

Олейник вошел в топ-12 бомбардиров-джокеров УПЛ

Хавбек ЛНЗ забил 11-й мяч в чемпионатах Украины после выхода на замену

02 марта 2024, 01:23 | Обновлено 02 марта 2024, 01:29
74
0
Олейник вошел в топ-12 бомбардиров-джокеров УПЛ
ФК ЛНЗ

В матче с «Полесьем» (1:0) 36-летний хавбек ЛНЗ Денис Олейник забил 11-й мяч в чемпионатах Украины после выхода на замену. Он стал 12-м игроком, достигшим этого рубежа.

4 раза Денис отличился за «Днепр», по 2 – за «Арсенал», ЛНЗ, «Металлист» и 1 – за «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины

Игрок

Клубы

Голы

1.

ЭДУАРДУ

Шахтер

22

2.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (2)

16

3.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

14

4.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (1), Динамо (12)

13

5.

БРАНДАУ

Шахтер

12

Олег ГУСЕВ

Арсенал (1), Динамо (11)

12

Максим ШАЦКИХ

Динамо

12

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

12

9.

Алексей АНТОНОВ

Металлист (4), Ильичевец (1), Днепр (2),

11

Кривбасс (3), Черноморец (1)

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (7), Днепр (1), Металлист (3)

11

Марко ДЕВИЧ

Металлист (9), Шахтер (2)

11

Денис ОЛЕЙНИК

Динамо (1), Арсенал (2), Металлист (2),

11

Днепр (4), ЛНЗ (2)

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Источник Sport.ua
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