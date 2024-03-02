Олейник вошел в топ-12 бомбардиров-джокеров УПЛ

В матче с «Полесьем» (1:0) 36-летний хавбек ЛНЗ Денис Олейник забил 11-й мяч в чемпионатах Украины после выхода на замену. Он стал 12-м игроком, достигшим этого рубежа.

4 раза Денис отличился за «Днепр», по 2 – за «Арсенал», ЛНЗ, «Металлист» и 1 – за «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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