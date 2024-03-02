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WTA
02 марта 2024, 01:15 | Обновлено 02 марта 2024, 01:21
149
0

ВИДЕО. Как Калинина оформила безумный камбек в четвертьфинале турнира в США

Ангелина обыграла Диан Парри в трех сетах на соревнованиях в Остине

02 марта 2024, 01:15 | Обновлено 02 марта 2024, 01:21
149
0
ВИДЕО. Как Калинина оформила безумный камбек в четвертьфинале турнира в США
WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжила борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка в трех партиях разобралась с пятой ракеткой соревнований Диан Парри из Франции (№62 WTA) со счетом 1:6, 6:4, 6:2.

Во втором сете француженка вела 4:2, но украинка сумела перевернуть ход матча.

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

Калинина в следующем раунде сыграет с Ван Сию из Китая (№64 WTA).

ВИДЕО. Как Калинина оформила бешеный камбек в четвертьфинале турнира в США

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Ангелина Калинина Диан Парри WTA Остин видео
Источник Sport.ua
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