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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 00:53 | Обновлено 02 марта 2024, 01:02
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0

Шабанов отметил юбилей в поединке с ЛНЗ

31-летний защитник житомирян провел 200-й матч в рядах украинских клубов

02 марта 2024, 00:53 | Обновлено 02 марта 2024, 01:02
65
0
Шабанов отметил юбилей в поединке с ЛНЗ
ФК Полесье. Артем Шабанов

Поединок с ЛНЗ (0:1) стал 200-м в украинской клубной карьере 31-летнего защитника житомирян Артема Шабанова. 166 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 20 - в Кубке Украины и 14 – в еврокубках. 77 раз Артем выходил на поле за «Динамо», 69 – за «Волынь», 19 – за «Олимпик», 18 – за «Полесье», 15 – за каменскую «Сталь» и 2 – за «Арсенал».

На высшем уровне Шабанов дебютировал 30 сентября 2013 года в домашнем поединке «канониров» с «Севастополем» (3:1), пройдя, таким образом, путь в «Клуб 200» за 10 лет 153 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Артем Шабанов Полесье Житомир
Источник Sport.ua
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