Шабанов отметил юбилей в поединке с ЛНЗ

Поединок с ЛНЗ (0:1) стал 200-м в украинской клубной карьере 31-летнего защитника житомирян Артема Шабанова. 166 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 20 - в Кубке Украины и 14 – в еврокубках. 77 раз Артем выходил на поле за «Динамо», 69 – за «Волынь», 19 – за «Олимпик», 18 – за «Полесье», 15 – за каменскую «Сталь» и 2 – за «Арсенал».

На высшем уровне Шабанов дебютировал 30 сентября 2013 года в домашнем поединке «канониров» с «Севастополем» (3:1), пройдя, таким образом, путь в «Клуб 200» за 10 лет 153 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ