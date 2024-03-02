Украина. Премьер лига02 марта 2024, 00:53 | Обновлено 02 марта 2024, 01:02
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Шабанов отметил юбилей в поединке с ЛНЗ
31-летний защитник житомирян провел 200-й матч в рядах украинских клубов
02 марта 2024, 00:53 | Обновлено 02 марта 2024, 01:02
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Поединок с ЛНЗ (0:1) стал 200-м в украинской клубной карьере 31-летнего защитника житомирян Артема Шабанова. 166 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 20 - в Кубке Украины и 14 – в еврокубках. 77 раз Артем выходил на поле за «Динамо», 69 – за «Волынь», 19 – за «Олимпик», 18 – за «Полесье», 15 – за каменскую «Сталь» и 2 – за «Арсенал».
На высшем уровне Шабанов дебютировал 30 сентября 2013 года в домашнем поединке «канониров» с «Севастополем» (3:1), пройдя, таким образом, путь в «Клуб 200» за 10 лет 153 дня.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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