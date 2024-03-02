ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной

17-летний полузащитник с украинскими корнями Закери Бауманн дебютировал за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» и отличился забитым голом.

Бауманн забил в матче молодежного чемпионата Англии против ровесников из «Дерби Каунти», который «красные дьяволы» проиграли 2:4.

Закери Бауманн имеет украинский и английский паспорт, его родители являются мигрантами из Коломыи.

Ранее sport.ua сообщал, что Закери Бауманн из «Манчестер Юнайтед» находится в резервном списке сборной Украины U-17, которая в начале марта сыграет в элит-раунде отбора на Евро-2024.

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