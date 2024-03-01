Сидорчук проиграл. Вестерло дома уступил Шарлеруа, но остается в топ-10

​В поединке 28-го тура чемпионата Бельгии Вестерло дома проиграл Шарлеруа (0:1)

Единственный в матче гол для гостей забил ивуарийский хавбек Парфе Гиагон на 65-й минуте матча.

Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел в основе «Вестерло» и провел на поле 81 минуту, после чего был заменен

Несмотря на поражение, Вестерло входит в топ-10 лиги, имея в активе 29 очков после 28 матчей.

Чемпионат Бельгии. 28-й тур, 1 марта

Вестерло – Шарлеруа – 0:1

Гол: Парфе Гиагон, 65

Турнирная таблица чемпионата Бельгии