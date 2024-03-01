Сидорчук проиграл. Вестерло дома уступил Шарлеруа, но остается в топ-10
Единственный в матче гол для гостей забил ивуарийский хавбек Парфе Гиагон
В поединке 28-го тура чемпионата Бельгии Вестерло дома проиграл Шарлеруа (0:1)
Единственный в матче гол для гостей забил ивуарийский хавбек Парфе Гиагон на 65-й минуте матча.
Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел в основе «Вестерло» и провел на поле 81 минуту, после чего был заменен
Несмотря на поражение, Вестерло входит в топ-10 лиги, имея в активе 29 очков после 28 матчей.
Чемпионат Бельгии. 28-й тур, 1 марта
Вестерло – Шарлеруа – 0:1
Гол: Парфе Гиагон, 65
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
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