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Чемпионат Бельгии
Вестерло
01.03.2024 21:45 – FT 0 : 1
Шарлеруа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
01 марта 2024, 23:44 | Обновлено 01 марта 2024, 23:50
77
0

Сидорчук проиграл. Вестерло дома уступил Шарлеруа, но остается в топ-10

Единственный в матче гол для гостей забил ивуарийский хавбек Парфе Гиагон

01 марта 2024, 23:44 | Обновлено 01 марта 2024, 23:50
77
0
Сидорчук проиграл. Вестерло дома уступил Шарлеруа, но остается в топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

​В поединке 28-го тура чемпионата Бельгии Вестерло дома проиграл Шарлеруа (0:1)

Единственный в матче гол для гостей забил ивуарийский хавбек Парфе Гиагон на 65-й минуте матча.

Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел в основе «Вестерло» и провел на поле 81 минуту, после чего был заменен

Несмотря на поражение, Вестерло входит в топ-10 лиги, имея в активе 29 очков после 28 матчей.

Чемпионат Бельгии. 28-й тур, 1 марта

Вестерло – Шарлеруа – 0:1

Гол: Парфе Гиагон, 65

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

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Вестерло Сергей Сидорчук Шарлеруа чемпионат Бельгии по футболу Парфе Гиагон
Источник Sport.ua
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