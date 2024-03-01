Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Шарлеруа

​Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.

В поединке 28-го тура Вестерло дома играет против Шарлеруа.

Встреча начнется 1 марта в 21:45 по киевскому времени.

Вестерло находится на 10-й позиции среди 16 команд, имея в активе 29 очков после 27 матчей.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

Стартовые составы на матч Вестерло – Шарлеруа