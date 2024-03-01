Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Шарлеруа
Встреча чемпионата Бельгии начнется 1 марта в 21:45 по киевскому времени
Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.
В поединке 28-го тура Вестерло дома играет против Шарлеруа.
Встреча начнется 1 марта в 21:45 по киевскому времени.
Вестерло находится на 10-й позиции среди 16 команд, имея в активе 29 очков после 27 матчей.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Стартовые составы на матч Вестерло – Шарлеруа
De startende XI Kemphanen voor vanavond! #WESCHA pic.twitter.com/vp0g5PfFMM— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) March 1, 2024
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 ⚫⚪— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) March 1, 2024
Coup d’envoi : 20h45. ⚔️#RCSC #Charleroi #Unibet #WESCHA pic.twitter.com/tApwVeHZrw
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