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Чемпионат Бельгии
Вестерло
01.03.2024 21:45 – 62 0 : 0
Шарлеруа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
01 марта 2024, 21:43 | Обновлено 01 марта 2024, 21:55
65
0

Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Шарлеруа

Встреча чемпионата Бельгии начнется 1 марта в 21:45 по киевскому времени

01 марта 2024, 21:43 | Обновлено 01 марта 2024, 21:55
65
0
Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Шарлеруа
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

​Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.

В поединке 28-го тура Вестерло дома играет против Шарлеруа.

Встреча начнется 1 марта в 21:45 по киевскому времени.

Вестерло находится на 10-й позиции среди 16 команд, имея в активе 29 очков после 27 матчей.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

Стартовые составы на матч Вестерло – Шарлеруа

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Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу стартовые составы Шарлеруа
Источник Sport.ua
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