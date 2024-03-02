У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?

Ситуация относительно возможного ухода украинского стража ворот «Реала» Андрея Лунина в английский «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в АПЛ, набирает новые обороты.

По информации источника, «сливочные» уже получили от «сорок» предложение по трансферу украинца, оно составляет шесть миллионов евро. Отмечается, что руководство «Реала» обдумывает это предложение, ведь до конца не уверено, согласится ли украинский голкипер продлить контракт, который в настоящее время действует до 2025 года.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов платить Лунину зарплату в размере шести миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает в «Реале».