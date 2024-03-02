Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
Англия
02 марта 2024, 00:02 |
874
0

У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?

«Ньюкасл» предлагает за украинца шесть миллионов евро

02 марта 2024, 00:02 |
874
0
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ситуация относительно возможного ухода украинского стража ворот «Реала» Андрея Лунина в английский «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в АПЛ, набирает новые обороты.

По информации источника, «сливочные» уже получили от «сорок» предложение по трансферу украинца, оно составляет шесть миллионов евро. Отмечается, что руководство «Реала» обдумывает это предложение, ведь до конца не уверено, согласится ли украинский голкипер продлить контракт, который в настоящее время действует до 2025 года.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов платить Лунину зарплату в размере шести миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает в «Реале».

По теме:
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
ВИДЕО. Лунин с кулинарным блогером приготовили национальное блюдо Украины
Бензема может вернуться летом в Европу. Готовится сенсационный камбэк
Ньюкасл трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ник Поуп
Источник Realmadridexclusivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Футбол | 01 марта 2024, 09:50 2
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован

Экс-тренер «Динамо» прокомментировал странную ситуацию с выходом Калюжного

Реал нашел замену Лунину, если Андрей решит уйти летом
Футбол | 01 марта 2024, 11:22 6
Реал нашел замену Лунину, если Андрей решит уйти летом
Реал нашел замену Лунину, если Андрей решит уйти летом

Альваро Валлес может перейти в «Реал»

Полесье может подписать Жуниора Мораеса
Футбол | 02.03.2024, 00:30
Полесье может подписать Жуниора Мораеса
Полесье может подписать Жуниора Мораеса
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Футбол | 01.03.2024, 07:32
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
ВИДЕО. За что Рублев получил дисквал? Разговор россиянина с супервайзером
Теннис | 01.03.2024, 20:31
ВИДЕО. За что Рублев получил дисквал? Разговор россиянина с супервайзером
ВИДЕО. За что Рублев получил дисквал? Разговор россиянина с супервайзером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 24
Футбол
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
29.02.2024, 08:15 107
Футбол
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
29.02.2024, 09:00 13
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 43
Футбол
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
01.03.2024, 18:36 4
Теннис
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
29.02.2024, 00:04 2
Футбол
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
29.02.2024, 11:45 12
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем