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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 22:59 | Обновлено 01 марта 2024, 23:05
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МАКУАНА: «У меня никогда не было травм, которые приводили к операции» 

Для легионера «Полесья» вторая часть сезона завершилась, даже не начавшись

01 марта 2024, 22:59 | Обновлено 01 марта 2024, 23:05
50
0
МАКУАНА: «У меня никогда не было травм, которые приводили к операции» 
УПЛ-ТВ. Бени Макуана

Легионер «Полесья» Бени Макуана в интервью УПЛ-ТВ перед матчем житомирской команды против черкасского ЛНЗ (0:1) рассказал о своей травме:

«Это было очень неожиданно в первую очередь. И для меня и для моих партнеров. К сожалению, вторая часть сезона для меня завершилась, фактически не начавшись.

Однако я сегодня рядом с командой, рядом с ребятами. Я надеюсь, что восстановление пройдет быстро, и я смогу вернуться и помочь моим партнерам уже в следующем сезоне.

Эта команда – это моя вторая семья. Сразу после игры партнеры вошли ко мне в комнату со словами поддержки. Мы все одна семья. Мне очень приятно, что у нас такие отношения в команде.

Еще до того, как я упал на поле, я понял, что это очень сложная травма. Я услышал хлопок на месте, где мышца.

У меня никогда не было таких травм, которые приводили к операциям. Я надеюсь, что я смогу восстановиться как можно быстрее и работать и тренироваться с командой. Операция пройдет в Киеве, а весь процесс восстановления будет в Житомире».

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Бени Макуана травма чемпионат Украины по футболу травма бедра Украинская Премьер-лига Полесье Житомир операция Полесье - ЛНЗ
Источник УПЛ-ТВ
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