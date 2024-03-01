МАКУАНА: «У меня никогда не было травм, которые приводили к операции» 

Легионер «Полесья» Бени Макуана в интервью УПЛ-ТВ перед матчем житомирской команды против черкасского ЛНЗ (0:1) рассказал о своей травме:

«Это было очень неожиданно в первую очередь. И для меня и для моих партнеров. К сожалению, вторая часть сезона для меня завершилась, фактически не начавшись.

Однако я сегодня рядом с командой, рядом с ребятами. Я надеюсь, что восстановление пройдет быстро, и я смогу вернуться и помочь моим партнерам уже в следующем сезоне.

Эта команда – это моя вторая семья. Сразу после игры партнеры вошли ко мне в комнату со словами поддержки. Мы все одна семья. Мне очень приятно, что у нас такие отношения в команде.

Еще до того, как я упал на поле, я понял, что это очень сложная травма. Я услышал хлопок на месте, где мышца.

У меня никогда не было таких травм, которые приводили к операциям. Я надеюсь, что я смогу восстановиться как можно быстрее и работать и тренироваться с командой. Операция пройдет в Киеве, а весь процесс восстановления будет в Житомире».