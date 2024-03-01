КАЛИНИНА: «Слайсы моего мужа, по сравнению с этой девочкой, – просто шутка»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Остине (США) после того, как обыграла Диан Парри (Франция, WTA 62).

Во флеш-интервью на корте украинка коротко прокомментировала свой успех:

– Казалось, что у нее был весь импульс. Я слышал, как некоторые фанаты пытались понять, что произошло, что изменилось, и вместо того, чтобы пытаться ответить за вас, вы расскажите нам, как вы перевернули эту игру?

– Без понятия (смеетя). Честно, без понятия. Я все также пыталась шлифовать каждый мяч. Я все проигрывала и проигрывала. Думала, Боже, девочка, 35 минут прошло, можешь подождать немного? А затем очко за очком и... Я не знаю, как, черт возьми, я выиграла второй сет. Но в третьем сете, я думаю...

Ну она стартовала просто невероятно, просто отлично. Ее слайсы были невероятными. Мой муж пытался меня размять перед матчем, он пытался делать эти слайсы. Но, извините, его слайсы просто шутка по сравнению с этой девочкой. Я была абсолютно неподготовленной к такому уровню. Но, слава Богу, я нашла решение и, да, она играла круто. Я должна отдать ей должное.

– Невероятно. Мы любим тебя. Мы постепенно привыкаем к тому, что вы будете высказывать свое мнение и говорить нам именно то, что думаете, и мы любим вас за это.

Но с точки зрения психологической стойкости, потому что игроков много, и, честно говоря, те, кого мы знаем, просто отпустили бы эту игру. Вы должны гордиться той психологической стойкостью, которую вы проявили....

– Так а что за вопрос? (смеется)

– Вопрос: расскажите нам снова что-то про своего мужа, чтобы мы могли посмеяться (смеется). Что вы говорили себе? Психологическая стойкость. Что вы говорили себе, чтобы сохранить ее?

– Я играла против многих топовых игроков в прошлом году и я многому научилась у них. У меня был матч, когда я выигрывала 5:1, но меня победили 7:6. И вот то, что они никогда не сдаются. Поэтому, если ты хочешь победить, ты должен продолжать бороться со 100% отдачей. Иначе тебя обыграют.