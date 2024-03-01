Артем КОЗАК: «Я не считаю, что Бойко виноват в поражении»

Полузащитник житомирского «Полесья» Артем Козак прокомментировал поражение против черкасского ЛНЗ (0:1) в матче 19-го тура УПЛ:

«Проигрывать так – неприятно и мы все это понимаем. Думаю, весь город понимает, фанаты понимают, футболисты понимают. Первый тайм мне показался несколько смазанным. У нас что-то не получалось, не могли почувствовать друг друга. Во втором тайме мы переломили, имели моменты, надо было найти вот этот последний удар, последний пас, надо было почувствовать. Над этим, вероятно, нужно работать, чтобы решать такие вещи.

Все поддерживают друг друга и все поддерживают Дениса. Каждый мог оказаться на его месте. Я не считаю, что он виноват. Давайте не забывать, что до этого мы играли 90 минут и мы имели шансы. Эмоции в раздевалке были негативные. Думаю, что у ребят было больше злости. У нас есть неделя, чтобы проанализировать, обсудить все и тренерский штаб даст свои установки. Мы здесь собрались не для того, чтобы опускать руки».

После этого поражения в активе «Полесья» остается 33 очка в 19 матчах УПЛ, что позволяет команде занимать 3-е место в турнирной таблице чемпионата.