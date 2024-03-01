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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
01.03.2024 19:00 – FT 3 : 1
Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия
01 марта 2024, 21:15 | Обновлено 01 марта 2024, 21:27
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0

Аль-Хиляль переиграл Аль-Иттихад и укрепил лидерство в Саудовской Аравии

Перевес лидера над Аль-Наср с Криштиану Роналду составляет уже 9 очков.

01 марта 2024, 21:15 | Обновлено 01 марта 2024, 21:27
72
0
Аль-Хиляль переиграл Аль-Иттихад и укрепил лидерство в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 марта состоялись три матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном матче тура Аль-Хиляль переиграл Аль-Иттихад (3:1) и укрепил лидерство.

У хозяев поля продолжает лечение после травмы бразилец Неймар, а у гостей отсутствовал француз Карим Бензема.

Перевес лидера над Аль-Наср, командой Криштиану Роналду, составляет уже 9 очков.

Лидеры: Аль-Хиляль (62 очков), Аль-Наср (53), Аль-Ахли (43), Аль-Таавун (39), Аль-Иттихад (37).

Чемпионат Саудовской Аравии

22-й тур, 1 марта

Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 3:1

Голы: Аль-Шехри, 39, Малком, 59, Абдулхамид, 67 – Канте, 12

Абха – Аль-Таи – 2:0

Голы: Крыховяк, 38, 49

Аль-Ахдуд – Аль-Рияд – 1:2

Голы: Годвин, 74 – Мусона, 45+1, Грей, 87

Турнирная таблица

Фотогалерея

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Аль-Хиляль Н'Голо Канте Карим Бензема Неймар Малком Гжегож Крыховяк Абха Аль-Таи Аль-Ахдуд Аль-Рияд
Источник Sport.ua
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