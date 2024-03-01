Аль-Хиляль переиграл Аль-Иттихад и укрепил лидерство в Саудовской Аравии
Перевес лидера над Аль-Наср с Криштиану Роналду составляет уже 9 очков.
Вечером 1 марта состоялись три матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В центральном матче тура Аль-Хиляль переиграл Аль-Иттихад (3:1) и укрепил лидерство.
У хозяев поля продолжает лечение после травмы бразилец Неймар, а у гостей отсутствовал француз Карим Бензема.
Перевес лидера над Аль-Наср, командой Криштиану Роналду, составляет уже 9 очков.
Лидеры: Аль-Хиляль (62 очков), Аль-Наср (53), Аль-Ахли (43), Аль-Таавун (39), Аль-Иттихад (37).
Чемпионат Саудовской Аравии
22-й тур, 1 марта
Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 3:1
Голы: Аль-Шехри, 39, Малком, 59, Абдулхамид, 67 – Канте, 12
Абха – Аль-Таи – 2:0
Голы: Крыховяк, 38, 49
Аль-Ахдуд – Аль-Рияд – 1:2
Голы: Годвин, 74 – Мусона, 45+1, Грей, 87
Турнирная таблица
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Делфи Гели сообщил, что команде будет тяжело удержать звездных футболистов
Поединок состоится 1 марта в 21:45 по Киеву