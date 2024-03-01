Два игрока Жироны вызваны в топ-сборную на матчи против Англии и Испании
Ян Коуту и Савио попали в заявку национальной команды Бразилии на матчи в марте
Два футболиста испанского клуба «Жирона» Ян Коуту и Савио вызваны в сборную Бразилии на товарищеские матчи в марте против национальных команд Англии и Испании.
19-летний Савио впервые попал в заявку Бразилии. 21-летний защитник Коуту получил второй вызов.
23 марта сборная Бразилии сыграет против Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Уже 26 числа «желто-зеленые» проведут поединок с Испанией на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Ранее сообщалось, что Ян Коуту может покинуть жиронцев летом, поскольку завершится аренда из «Манчестер Сити», а на замену ему руководство «красно-белых» рассматривает Александры Тымчика.
LISTA DEFINIDA! 📄✅— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 1, 2024
Dorival Júnior anunciou hoje sua primeira convocação à frente da Seleção Brasileira! São 26 atletas que vão representar a Amarelinha nos amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.
Pra cima, Brasil! 💚💛 pic.twitter.com/zGGgm2kW4B
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