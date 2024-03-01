Два игрока Жироны вызваны в топ-сборную на матчи против Англии и Испании

Два футболиста испанского клуба «Жирона» Ян Коуту и Савио вызваны в сборную Бразилии на товарищеские матчи в марте против национальных команд Англии и Испании.

19-летний Савио впервые попал в заявку Бразилии. 21-летний защитник Коуту получил второй вызов.

23 марта сборная Бразилии сыграет против Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Уже 26 числа «желто-зеленые» проведут поединок с Испанией на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Ян Коуту может покинуть жиронцев летом, поскольку завершится аренда из «Манчестер Сити», а на замену ему руководство «красно-белых» рассматривает Александры Тымчика.