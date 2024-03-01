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Испания
01 марта 2024, 21:16 | Обновлено 01 марта 2024, 21:18
772
0

Два игрока Жироны вызваны в топ-сборную на матчи против Англии и Испании

Ян Коуту и Савио попали в заявку национальной команды Бразилии на матчи в марте

01 марта 2024, 21:16 | Обновлено 01 марта 2024, 21:18
772
0
Два игрока Жироны вызваны в топ-сборную на матчи против Англии и Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио и Ян Коуту

Два футболиста испанского клуба «Жирона» Ян Коуту и Савио вызваны в сборную Бразилии на товарищеские матчи в марте против национальных команд Англии и Испании.

19-летний Савио впервые попал в заявку Бразилии. 21-летний защитник Коуту получил второй вызов.

23 марта сборная Бразилии сыграет против Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Уже 26 числа «желто-зеленые» проведут поединок с Испанией на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Ян Коуту может покинуть жиронцев летом, поскольку завершится аренда из «Манчестер Сити», а на замену ему руководство «красно-белых» рассматривает Александры Тымчика.

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Источник Sport.ua
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