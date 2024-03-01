Никита БУРДА: «Я никогда не скажу о Динамо плохих вещей»

Защитник ковалевского «Колоса» и бывший игрок киевского «Динамо» Никита Бурда рассказал, смогут ли «бело-синие» решить проблему в центре защиты:

«Могу сказать одно. У «Динамо» все будет хорошо после неудачного периода. Они справятся со всеми. В такой команде не может быть неквалифицированных игроков. Я никогда не скажу о «Динамо» плохих вещей, даже если в голове себе что-то буду думать. Это моя родная команда, которую я очень люблю и переживаю за нее».

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет играть домашние матчи Лиги чемпионов 2024/25 в Германии.