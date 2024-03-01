Бензема может вернуться летом в Европу. Готовится сенсационный камбэк
«Лион» хочет вернуть звездного француза
Французский «Лион» желает оформить трансфер звездного форварда саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема.
Руководство «Лиона» планирует приложить максимум усилий для оформления трансфера Бензема следующим летом. Обладатель «Золотого мяча 2022» недавно рассказал, что, несмотря на многочисленные разговоры о его желании покинуть «Аль-Иттихад», он счастлив в Саудовской Аравии.
Бензема начинал свою профессиональную карьеру именно в «Лионе», где провел пять сезонов и перешел в «Реал». С французским клубом Карим выиграл четыре чемпионских титула Лиги 1, дважды побеждал в Суперкубке Франции и один раз выигрывал национальный кубок.
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