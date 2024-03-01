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  4. Бензема может вернуться летом в Европу. Готовится сенсационный камбэк
Франция
01 марта 2024, 20:22 |
1472
0

Бензема может вернуться летом в Европу. Готовится сенсационный камбэк

«Лион» хочет вернуть звездного француза

01 марта 2024, 20:22 |
1472
0
Бензема может вернуться летом в Европу. Готовится сенсационный камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский «Лион» желает оформить трансфер звездного форварда саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

Руководство «Лиона» планирует приложить максимум усилий для оформления трансфера Бензема следующим летом. Обладатель «Золотого мяча 2022» недавно рассказал, что, несмотря на многочисленные разговоры о его желании покинуть «Аль-Иттихад», он счастлив в Саудовской Аравии.

Бензема начинал свою профессиональную карьеру именно в «Лионе», где провел пять сезонов и перешел в «Реал». С французским клубом Карим выиграл четыре чемпионских титула Лиги 1, дважды побеждал в Суперкубке Франции и один раз выигрывал национальный кубок.

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Аль-Иттихад Джидда Лион трансферы Лиги 1 Карим Бензема трансферы
Источник Fichajes.com
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