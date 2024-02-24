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  4. «Вы – лжецы». Бензема отрицает желание покинуть Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия
24 февраля 2024, 14:50 |
227
1

«Вы – лжецы». Бензема отрицает желание покинуть Саудовскую Аравию

Игрок никуда уходить не хочет

24 февраля 2024, 14:50 |
227
1
«Вы – лжецы». Бензема отрицает желание покинуть Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема отрицает информацию журналистов о том, что у него конфликт с тренером Марсело Гальярдо и что он желает вернуться в европейский чемпионат.

«Я вернулся на поле и чувствую себя хорошо. А истории о желании уйти являются неправдивыми, я счастлив в Саудовской Аравии».

«У меня нет проблем с тренером, а те, кто рассказывает и моем желании вернуться в Европу – все они лжецы. Я счастлив в «Аль-Иттихаде», — сказал Бензема.

Игрок не забивает в чужие ворота с декабря, а в прошлом матче оформил автогол.

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Источник Goal.com
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Serhii P.
Звичайно, такі гроші
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