«Вы – лжецы». Бензема отрицает желание покинуть Саудовскую Аравию

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема отрицает информацию журналистов о том, что у него конфликт с тренером Марсело Гальярдо и что он желает вернуться в европейский чемпионат.

«Я вернулся на поле и чувствую себя хорошо. А истории о желании уйти являются неправдивыми, я счастлив в Саудовской Аравии».

«У меня нет проблем с тренером, а те, кто рассказывает и моем желании вернуться в Европу – все они лжецы. Я счастлив в «Аль-Иттихаде», — сказал Бензема.

Игрок не забивает в чужие ворота с декабря, а в прошлом матче оформил автогол.