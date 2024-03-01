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Испания
01 марта 2024, 19:46 |
630
0

Левый защитник сборной Украины в свое время мог оказаться в Барселоне

Жилмар рассказал интересную историю об Эдуарде Соболе

01 марта 2024, 19:46 |
630
0
Левый защитник сборной Украины в свое время мог оказаться в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер запорожского «Металлурга» Жилмар рассказал интересную историю о возможном переходе защитника сборной Украины и бельгийского «Генка» Эдуарда Соболя в каталонскую «Барселону».

– В Украину вы впервые попали в начале 2010-х, работая в структуре запорожского «Металлурга». Через Вас прошло достаточно много талантов, которыми славилась местная школа.

– Школа «Металлурга» – одна из лучших в Украине была. На моих глазах росли Коваль, Соболь, Цуриков, Сидорчук, Алексей Шевченко, Рудик и многие другие ребята. Это было лучшее время в моей карьере.

– Кто вас больше всего поразил?

– Соболь. У нас была двусторонка. Эдику было всего 15 лет. Была проблема с левым защитником. Я начинал работать с первой командой. Меня спрашивают: «А у нас есть левый защитник?» Цуриков тогда сломался и нужна была ему замена. Я сказал, что в структуре клуба есть такой перспективный. Он превосходил по уровню игры своих сверстников. Не нужно смотреть в паспорт. Так же у нас в Бразилии. Эдик своей работоспособностью сделал классную карьеру в Украине и Европе.

Расскажу интересную историю. У меня был знакомый тренер «Барселоны» U-16 Карлос. Я прислал ему несколько видео с Эдиком. Он хотел пригласить его на просмотр в «Ла Масию». Когда я ему это рассказал, он был в шоке! Карлос показал видео скаутам академии «Барсы». Они остались довольны и хотели пригласить к себе, но быстро вмешался «Шахтер», который забрал Соболя к себе.

– «Шахтер» купил Соболя, когда ему было 18 лет. А Вы утверждаете, что «Барса» им интересовалась в 15 лет.

– Спасибо, Вы меня исправили. Я рассказал об этом директору академии Овсянникову, а Эдик сам не захотел ехать, объясняя тем, что он еще не готов к такому уровню.

– Его карьере могла пойти по другому сценарию.

– Шанс всегда найдет того, кто к нему готов. Я вижу, что сейчас он немного начал стагнировать. Нет стабильности. Во Франции потерял место в основе. Сейчас вернулся обратно в Бельгию. Надеюсь он сможет там найти свою игру.

Ранее Жилмар рассказал о будущем Марлоса и Мораеса.

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Источник Украинский футбол
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