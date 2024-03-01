Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас ДМИТРУК: «В каждой игре Минай должен одерживать только победы»
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 19:34 |
78
0

Тарас ДМИТРУК: «В каждой игре Минай должен одерживать только победы»

Защитник «Миная» поделился ожиданиями от матча с «Металлистом 1925»

01 марта 2024, 19:34 |
78
0
Тарас ДМИТРУК: «В каждой игре Минай должен одерживать только победы»
ФК Минай

Защитник «Миная» Тарас Дмитрук поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925», а также оценил выступление своей команды в предыдущей игре с «Днепром-1» (1:1).

– Получили много положительных эмоций и веру в собственные силы. Где-то поверили в себя так, как в нас верит Желько Любенович и весь тренерский штаб. Первая часть сезона прошла не так как мы хотели – не получили ни одной победы и в прошлом туре в Днепре действительно были близки к этому, как по мне. К сожалению, набрать три очка не удалось, однако, я считаю, что ничья с «Днепром-1» – хороший и где-то закономерный результат. Думаю, от тура к туру будем добавлять. Те амбиции, которые мы имеем, желание остаться в Премьер-лиге, мы можем реализовать.

– Что Желько Любенович сказал команде после игры?

– Сказал, что в первую очередь мы себе доказали, что способны играть с любым соперником. Ведь на момент старта 18-го тура «Днепр-1» делил первое место турнирной таблицы с «Кривбассом». В каждой игре должны добывать только победы, поскольку ничьи не особо помогут нам исправить ситуацию. Тренер добавил нам положительных эмоций, поэтому готовимся дальше – одерживать победы.

– Что можешь сказать о будущем сопернике – «Металлист 1925»?

– Изменилась команда, пришел новый главный тренер – Виктор Скрипник. Он точно будет строить свою философию игры, однако вряд ли это удастся сделать очень быстро. На все нужно время. Должна быть интересная игра – встреча новых главных тренеров. Новые идеи, а дальше все покажет игра.

– В минувшее воскресенье «Минай» играл обновленным составом. Есть уже понимание или еще чувствуется, что команда «новая»?

– За счет того, что на сборах мы провели достаточное количество игр и с первых спаррингов наигрывали новую тактику, то взаимодействие уже есть. В составе действительно появилось большое количество новых игроков, но с каждым матчем все будет только улучшаться. Мы приняли тактику Желько Любеновича, понимаем философию и у нас неплохо получается. В предыдущем матче создали много возможностей, чтобы забить. Поэтому для нас это приятный момент.

Матч «Минай» – «Металлист 1925» состоится 2 марта в 13:00 по киевскому времени.

По теме:
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
ФОТО. Шахтер помог Локомотиву, базу которого уничтожила российская ракета
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай – настоящие мужики»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Днепр-1 Минай - Металлист 1925 Днепр-1 - Минай
Источник ФК Минай
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина
Футбол | 29 февраля 2024, 22:46 25
Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина
Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина

«Горняки» до конца не рассчитались за трансферы Лассины Траоре и Давида Нереса

Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Футбол | 29 февраля 2024, 21:20 7
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле

Ли Диксон считает, что Михаилу лучше играть атакующего полузащитника

Тренер нашел Мудрику новую позицию и доволен игрой украинца
Футбол | 01.03.2024, 17:15
Тренер нашел Мудрику новую позицию и доволен игрой украинца
Тренер нашел Мудрику новую позицию и доволен игрой украинца
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Футбол | 29.02.2024, 20:13
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Футбол | 01.03.2024, 11:47
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
29.02.2024, 09:00 12
Футбол
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
29.02.2024, 02:20 12
Футбол
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
01.03.2024, 07:32 5
Футбол
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
28.02.2024, 22:38 4
Футбол
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
29.02.2024, 11:29 10
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 24
Футбол
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
29.02.2024, 15:55 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем