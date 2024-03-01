Тарас ДМИТРУК: «В каждой игре Минай должен одерживать только победы»

Защитник «Миная» Тарас Дмитрук поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925», а также оценил выступление своей команды в предыдущей игре с «Днепром-1» (1:1).

– Получили много положительных эмоций и веру в собственные силы. Где-то поверили в себя так, как в нас верит Желько Любенович и весь тренерский штаб. Первая часть сезона прошла не так как мы хотели – не получили ни одной победы и в прошлом туре в Днепре действительно были близки к этому, как по мне. К сожалению, набрать три очка не удалось, однако, я считаю, что ничья с «Днепром-1» – хороший и где-то закономерный результат. Думаю, от тура к туру будем добавлять. Те амбиции, которые мы имеем, желание остаться в Премьер-лиге, мы можем реализовать.

– Что Желько Любенович сказал команде после игры?

– Сказал, что в первую очередь мы себе доказали, что способны играть с любым соперником. Ведь на момент старта 18-го тура «Днепр-1» делил первое место турнирной таблицы с «Кривбассом». В каждой игре должны добывать только победы, поскольку ничьи не особо помогут нам исправить ситуацию. Тренер добавил нам положительных эмоций, поэтому готовимся дальше – одерживать победы.

– Что можешь сказать о будущем сопернике – «Металлист 1925»?

– Изменилась команда, пришел новый главный тренер – Виктор Скрипник. Он точно будет строить свою философию игры, однако вряд ли это удастся сделать очень быстро. На все нужно время. Должна быть интересная игра – встреча новых главных тренеров. Новые идеи, а дальше все покажет игра.

– В минувшее воскресенье «Минай» играл обновленным составом. Есть уже понимание или еще чувствуется, что команда «новая»?

– За счет того, что на сборах мы провели достаточное количество игр и с первых спаррингов наигрывали новую тактику, то взаимодействие уже есть. В составе действительно появилось большое количество новых игроков, но с каждым матчем все будет только улучшаться. Мы приняли тактику Желько Любеновича, понимаем философию и у нас неплохо получается. В предыдущем матче создали много возможностей, чтобы забить. Поэтому для нас это приятный момент.

Матч «Минай» – «Металлист 1925» состоится 2 марта в 13:00 по киевскому времени.