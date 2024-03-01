Жилмар рассказал о будущем Марлоса и Мораеса
Бывший тренер нескольких украинских команд считает, что Марлос закончит карьеру
Бывший тренер запорожского «Металлурга» и ФК «Львов» Жилмар рассказал о будущем бразильских экс-игроков сборной Украины: Марлоса и Жуниора Мораеса.
- Экс-игроки сборной Украины Марлос и Жуниор Мораес выпали из поля зрения за последние полгода. Вам что-то известно о них?
- Знаю, что Мораес сейчас в Европе. Марлос после «Атлетико Паранаэнсе», скорее всего, закончит с футболом.
Ранее Жуниор Мораес, который продолжает напоминать миру о войне в Украине, отреагировал на сбитие уникального российского разведывательного самолета А-50.
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