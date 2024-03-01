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Англия
01 марта 2024, 18:46 | Обновлено 01 марта 2024, 18:47
1454
2

Челси после поражения в финале Кубка лиги устроил ужин в ресторане

Маурисио Почеттино считает, что, несмотря на победы и неудачи, нужно оставаться командой

01 марта 2024, 18:46 | Обновлено 01 марта 2024, 18:47
1454
2
Челси после поражения в финале Кубка лиги устроил ужин в ресторане
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты, тренеры и другие работники лондонского «Челси» устроили себе ужин в шикарном ресторане сразу после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в финале Кубка английской лиги. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По мнению аргентинского главного тренера «синих» Маурисио Почеттино команда должна всегда оставаться командой: и после побед, и после поражений. Поэтому он не стал отменять командный ужин, который был запланирован еще перед матчем против «Ливерпуля».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 25 матчах чемпионата.

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Маурисио Почеттино Челси Михаил Мудрик Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль Челси - Ливерпуль lifestyle
Источник The Sun
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Комментарии 2
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Swed
 Та ладно.  В прошлом сезоне тренер МЮ забыл этот кубок на пресс-конференции.  Такой он важный.)
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