Челси после поражения в финале Кубка лиги устроил ужин в ресторане

Футболисты, тренеры и другие работники лондонского «Челси» устроили себе ужин в шикарном ресторане сразу после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в финале Кубка английской лиги. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По мнению аргентинского главного тренера «синих» Маурисио Почеттино команда должна всегда оставаться командой: и после побед, и после поражений. Поэтому он не стал отменять командный ужин, который был запланирован еще перед матчем против «Ливерпуля».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 25 матчах чемпионата.