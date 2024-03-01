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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай – настоящие мужики»
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 18:19 |
51
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай – настоящие мужики»

Главный тренер «Миная» поделился ожиданиями от матча против «Металлиста 1925»

01 марта 2024, 18:19 |
51
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай – настоящие мужики»
УПЛ. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925», а также оценил выступление своей команды в предыдущей игре с «Днепром-1» (1:1).

– Желько, ваша команда многих приятно удивила матчем против «Днепра-1». Насколько Вы довольны действиями своих ребят в этом матче?

– Я очень доволен. Моя команда – настоящие мужики. Пять с половиной недель мы проводили тренировки на искусственном поле, и первая игра в Днепре была на натуральном газоне. Ребята показали хорошую игру и это многого стоит, сыграть вничью 1:1 с одним из лидеров чемпионата.

– Зимой «Минай» активно работал на трансферном рынке. Все ли позиции, которые хотелось, Вам удалось закрыть?

– Мы очень активно отработали трансферное окно, подписали 11 футболистов. Я доволен тем, как мы поработали, но нам хотелось бы еще подкрепить две позиции до конца трансферного окна.

– Впереди матч против «Металлиста 1925». Как бы Вы охарактеризовали этого соперника?

– Очень хороший соперник с одним из лучших тренеров в Украине. Нас ждет очень тяжелая игра, но мы настраиваемся только на победу.

– Были ли у Вас какие-то опасения относительно самостоятельной тренерской работы, когда согласились возглавить «Минай»?

– Нет, у меня не было опасений. И даже наоборот, я очень ждал этого шанса и был готов к этой работе.

– Сейчас появилась тенденция возвращения болельщиков на трибуны. Если «Минай» также получит все необходимые разрешения и люди придут на стадион, это поможет вашей команде решить непростую турнирную задачу?

– Однозначно, 100% присутствие болельщиков нам поможет. И будем надеяться, что уже в игре с Металлистом 1925 увидим наших болельщиков на трибунах.

Матч «Минай» – «Металлист 1925» состоится 2 марта в 13:00 по киевскому времени.

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Источник УПЛ
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