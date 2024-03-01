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Германия
01 марта 2024, 17:45 | Обновлено 01 марта 2024, 17:49
320
0

Арендованный из Тоттенхэма защитник стал полноправным игроком Баварии

Эрик Дайер уже провел за мюнхенцев 6 матчей

01 марта 2024, 17:45 | Обновлено 01 марта 2024, 17:49
320
0
Арендованный из Тоттенхэма защитник стал полноправным игроком Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

Защитник Эрик Дайер, в январе арендованный «Баварией» из «Тоттенхэма», может уже считать себя полноправным игроком мюнхенского клуба.

Как сообщает The Athletic, футболист уже выполнил для этого необходимые по контракту обязательства. Изначально Эрик переезжал в Мюнхен в аренду до конца нынешнего сезона с возможностью продлить ее еще на год. Эта опция теперь вступила в силу, а поскольку у Дайера заканчивается летом контракт со «шпорами», то он станет свободным агентом и сможет подписать соглашение с мюнхенцами.

Отметим, что после перехода в «Баварию» Дайер провел 6 матчей в Бундеслиге (409 минут), без результативных действий.

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Эрик Дайер Бавария Тоттенхэм трансферы аренда игрока трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник The Athletic
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