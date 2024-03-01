Арендованный из Тоттенхэма защитник стал полноправным игроком Баварии

Защитник Эрик Дайер, в январе арендованный «Баварией» из «Тоттенхэма», может уже считать себя полноправным игроком мюнхенского клуба.

Как сообщает The Athletic, футболист уже выполнил для этого необходимые по контракту обязательства. Изначально Эрик переезжал в Мюнхен в аренду до конца нынешнего сезона с возможностью продлить ее еще на год. Эта опция теперь вступила в силу, а поскольку у Дайера заканчивается летом контракт со «шпорами», то он станет свободным агентом и сможет подписать соглашение с мюнхенцами.

Отметим, что после перехода в «Баварию» Дайер провел 6 матчей в Бундеслиге (409 минут), без результативных действий.