Арендованный из Тоттенхэма защитник стал полноправным игроком Баварии
Эрик Дайер уже провел за мюнхенцев 6 матчей
Защитник Эрик Дайер, в январе арендованный «Баварией» из «Тоттенхэма», может уже считать себя полноправным игроком мюнхенского клуба.
Как сообщает The Athletic, футболист уже выполнил для этого необходимые по контракту обязательства. Изначально Эрик переезжал в Мюнхен в аренду до конца нынешнего сезона с возможностью продлить ее еще на год. Эта опция теперь вступила в силу, а поскольку у Дайера заканчивается летом контракт со «шпорами», то он станет свободным агентом и сможет подписать соглашение с мюнхенцами.
Отметим, что после перехода в «Баварию» Дайер провел 6 матчей в Бундеслиге (409 минут), без результативных действий.
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