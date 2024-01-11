ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала универсального защитника из АПЛ

«Бавария» объявила о подписании игрока «Тоттенхэма» Эрика Дайера, который перебрался в команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

29-летний Дайер может сыграть в центре и справа в обороне, а также на позиции опорного хавбека. Игрок провел за лондонскую команду 365 матчей.

11 января «Тоттенхэм» объявил о подписании защитника Раду Дрэгушина, на которого претендовала «Бавария», и сразу же сообщил об уходе Дайера.

В нынешнем сезоне футболист провел 4 матча.