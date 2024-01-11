ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала универсального защитника из АПЛ
Эрик Дайер перебрался в Мюнхен
«Бавария» объявила о подписании игрока «Тоттенхэма» Эрика Дайера, который перебрался в команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
29-летний Дайер может сыграть в центре и справа в обороне, а также на позиции опорного хавбека. Игрок провел за лондонскую команду 365 матчей.
11 января «Тоттенхэм» объявил о подписании защитника Раду Дрэгушина, на которого претендовала «Бавария», и сразу же сообщил об уходе Дайера.
В нынешнем сезоне футболист провел 4 матча.
📸 #ServusEric ✍️#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/yd60cMqf7d— FC Bayern München (@FCBayern) January 11, 2024
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