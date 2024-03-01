WTA01 марта 2024, 17:25 |
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ФОТО. Серена Уильямс посетила неделю моды в Париже
Уильямс-младшая сотрудничает с известными брендами
01 марта 2024, 17:25 |
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23-кратная победительница турниров Grand Slam Серена Уильямс появилась на неделе моды в Париже.
«Спасибо за приглашение, Off-White», – подписала фотографии экс-первая ракетка мира.
Отметим, что Уильямс-младшая летом прошлого года родила вторую дочку.
Серена завершила карьеру после US Open 2022.
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