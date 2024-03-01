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  4. ФОТО. Серена Уильямс посетила неделю моды в Париже
WTA
01 марта 2024, 17:25 |
276
0

ФОТО. Серена Уильямс посетила неделю моды в Париже

Уильямс-младшая сотрудничает с известными брендами

01 марта 2024, 17:25 |
276
0
ФОТО. Серена Уильямс посетила неделю моды в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

23-кратная победительница турниров Grand Slam Серена Уильямс появилась на неделе моды в Париже.

«Спасибо за приглашение, Off-White», – подписала фотографии экс-первая ракетка мира.

Отметим, что Уильямс-младшая летом прошлого года родила вторую дочку.

Серена завершила карьеру после US Open 2022.

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Источник Sport.ua
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