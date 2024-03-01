Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Украины оценил финальный этап отбора на Евро U-17
Чемпионат Европы
01 марта 2024, 16:32 |
167
0

Тренер сборной Украины оценил финальный этап отбора на Евро U-17

Юрий Мороз фаворитов не выделяет

01 марта 2024, 16:32 |
167
0
Тренер сборной Украины оценил финальный этап отбора на Евро U-17
УАФ. Юрий Мороз

Новый тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз рассказал о подготовке к финальным матчам отбора Евро-2024 против Греции, Словакии и Швейцарии.

— Юрий Леонтьевич, для вас знакомство с этой сборной будет проходить накануне официальных соревнований.

— Визуально ребят я знаю, видел их, как говорится, в деле благодаря видеоматериалам, а динамовцев — своими глазами. Хотя, конечно, на практике это будет начало нашей совместной работы.

— В нашем составе насчитывается семь легионеров. Насколько способности этих ребят вам известны?

Они для сборной не новички. Предыдущий главный тренер этой команды Владимир Езерский проделал хорошую работу, поэтому информации о легионерах достаточно.

— Насколько хорошо вам удалось изучить будущих соперников?

— Все наши оппоненты выступали в квалификационном раунде, поэтому материалы по их игре у нас есть. Это хорошо сбалансированные команды и назвать фаворита нашего квартета крайне сложно. Да и не хотелось бы кого-то выделять – в элит-раунде слабых противников не бывает.

Украина U-17 сыграет с Грецией 6 марта, затем выйдет на игру против Швейцарии 9 марта и завершит отбор встречей со Словакией 12 марта.

По теме:
Игроки Реала, Баварии, Аталанты. Заявка Украины U-17 на матчи отбора Евро
Утверждены тренеры юношеских и женских сборных команд Украины
Евро-2024 U-17. Стали известны даты и время игр отбора для сборной Украины
Юрий Мороз чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Босния перед матчем с Украиной получила усиление из Бундеслиги
Футбол | 01 марта 2024, 14:10 0
Босния перед матчем с Украиной получила усиление из Бундеслиги
Босния перед матчем с Украиной получила усиление из Бундеслиги

Защитник «Кельна» Хусейнбашич прошлым летом выступал за Германию на молодежном Евро

Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Теннис | 29 февраля 2024, 17:34 0
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент

Украинка не удивила своим выбором, но не назвала Коко Гофф

Довбика и Цыганкова продадут? В Жироне выступили с откровенным заявлением
Футбол | 29.02.2024, 22:57
Довбика и Цыганкова продадут? В Жироне выступили с откровенным заявлением
Довбика и Цыганкова продадут? В Жироне выступили с откровенным заявлением
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Футбол | 29.02.2024, 20:13
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
Футбол | 01.03.2024, 11:35
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
01.03.2024, 07:32 5
Футбол
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
28.02.2024, 20:46
Биатлон
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
29.02.2024, 00:04 2
Футбол
«Джошуа не встанет». Экс-соперник Усика оценил бой Нганну
«Джошуа не встанет». Экс-соперник Усика оценил бой Нганну
29.02.2024, 11:49 5
Бокс
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
29.02.2024, 07:05 1
Футбол
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
28.02.2024, 17:05 20
Футбол
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
28.02.2024, 22:38 4
Футбол
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
29.02.2024, 02:20 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем