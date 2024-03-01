Тренер сборной Украины оценил финальный этап отбора на Евро U-17

Новый тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз рассказал о подготовке к финальным матчам отбора Евро-2024 против Греции, Словакии и Швейцарии.

— Юрий Леонтьевич, для вас знакомство с этой сборной будет проходить накануне официальных соревнований.

— Визуально ребят я знаю, видел их, как говорится, в деле благодаря видеоматериалам, а динамовцев — своими глазами. Хотя, конечно, на практике это будет начало нашей совместной работы.

— В нашем составе насчитывается семь легионеров. Насколько способности этих ребят вам известны?

— Они для сборной не новички. Предыдущий главный тренер этой команды Владимир Езерский проделал хорошую работу, поэтому информации о легионерах достаточно.

— Насколько хорошо вам удалось изучить будущих соперников?

— Все наши оппоненты выступали в квалификационном раунде, поэтому материалы по их игре у нас есть. Это хорошо сбалансированные команды и назвать фаворита нашего квартета крайне сложно. Да и не хотелось бы кого-то выделять – в элит-раунде слабых противников не бывает.

Украина U-17 сыграет с Грецией 6 марта, затем выйдет на игру против Швейцарии 9 марта и завершит отбор встречей со Словакией 12 марта.