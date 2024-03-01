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Испания
01 марта 2024, 13:09 | Обновлено 01 марта 2024, 13:19
444
0

Известен протеже Мбаппе при переезде в Мадрид

Французу помогает экс-партнер по «ПСЖ» Серхио Рамос

01 марта 2024, 13:09 | Обновлено 01 марта 2024, 13:19
444
0
Известен протеже Мбаппе при переезде в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Защитник испанской «Севильи» Серхио Рамос оказывает помощь нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе при решении вопросом относительно вероятного переезда в Мадрид.

Сообщается, что в собственности у 37-летнего бывшего игрока обороны мадридского «Реала» и «ПСЖ» имеется сразу несколько домов в испанской столице, и Рамос продать Мбаппе один из них.

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе, Файза Ламари, провела последние дни в Мадриде, где якобы окончательно согласовывала сделку с «Реалом». Среди прочего, она решала вопросы с жильем.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 32 матча, забил 32 гола, сделал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе встретился с президентом Франции Макроном и эмиром Катара.

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Килиан Мбаппе Серхио Рамос чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид ПСЖ
Источник L'Equipe
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