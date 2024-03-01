Известен протеже Мбаппе при переезде в Мадрид

Защитник испанской «Севильи» Серхио Рамос оказывает помощь нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе при решении вопросом относительно вероятного переезда в Мадрид.

Сообщается, что в собственности у 37-летнего бывшего игрока обороны мадридского «Реала» и «ПСЖ» имеется сразу несколько домов в испанской столице, и Рамос продать Мбаппе один из них.

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе, Файза Ламари, провела последние дни в Мадриде, где якобы окончательно согласовывала сделку с «Реалом». Среди прочего, она решала вопросы с жильем.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 32 матча, забил 32 гола, сделал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе встретился с президентом Франции Макроном и эмиром Катара.