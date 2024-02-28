Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара. Известно, о чем говорили
Килиан сообщил, что еще не договорился с «Реалом»
27 февраля состоялась встреча нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Мбаппе сообщил своим собеседникам, что пока не договорился с мадридским «Реалом» о возможном переходе летом.
Отмечается, что эмир Катара пожелал Мбаппе удачи, а Маркон сказал Килиану, что он снова вовлекает их в неприятности.
Недавно издание Marca сообщило, что контракт француза с королевским клубом уже подписан и будет рассчитан до 2029 года.
В текущем сезоне на счету Мбаппе 32 гола и 7 ассистов в 32 матчах во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мальорка обыграла Реал Сосьедад и вышла в финал Копа дель Рэй
Алексей Сливченко – об одном из лучших бомбардиров европейского футбола сегодняшнего дня