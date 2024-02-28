Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара. Известно, о чем говорили

27 февраля состоялась встреча нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Мбаппе сообщил своим собеседникам, что пока не договорился с мадридским «Реалом» о возможном переходе летом.

Отмечается, что эмир Катара пожелал Мбаппе удачи, а Маркон сказал Килиану, что он снова вовлекает их в неприятности.

Недавно издание Marca сообщило, что контракт француза с королевским клубом уже подписан и будет рассчитан до 2029 года.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 32 гола и 7 ассистов в 32 матчах во всех турнирах.