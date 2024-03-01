Симеоне сделал откровенное признание после 0:3 от Атлетика

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями о причинах крупного поражения своих подопечных от «Атлетика» Бильбао (0:3) в ответном полуфинале розыгрыша Кубка Испании.

Напомним, в первой игре 1/2 финала «матрасники» проиграли дома «Атлетику» со счетом 0:1.

«Атлетик» выиграл на «Метрополитано» со счетом 1:0, когда у нас были возможности добиться иного результата. Это очень хорошо говорит о сопернике. Поражение со счетом 0:3 – тоже. Но есть нюансы.

У нас было три момента, которыми можно было воспользоваться лучше, а они реализовали первый же подход. Во втором случае – тоже. Они продолжили игру с этим энтузиазмом и довели счет до 3:0. Но у нас были моменты у Мемфиса, два – у Рикельме, еще один – у Сауля. Но мы не смогли ими воспользоваться, а еще ошиблись в обороне. Поздравляю «Атлетик». Нам нужно сконцентрироваться на «Бетисе».

Я обеспокоен, нужно улучшать игру в обеих штрафных. Всегда есть возможность для прогресса. Нужно стать сильнее, потому что у нас есть характеристики для этого. Спокойствие. Такие моменты случаются. Мы верим во всех игроков. Поздравляем соперника, потому что они хорошо сыграли и заслужили победу. А мы думаем о «Бетисе». Сейчас имеет значение только это», – заявил Симеоне.