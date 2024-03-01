Украинский тренер завершил сотрудничество с польским клубом
Богдан Блавацкий работал в клубе четвертой лиги
Как стало известно Sport.ua украинский специалист Богдан Блавацкий из-за семейных обстоятельств вынужден прервать сотрудничество с футбольной командой четвертой польской лиги – «Томасовия» (Томашув-Любельский), которую возглавлял больше года.
Блавацкий взял отпуск на три месяца, у него действующий контракт до 30 июня 2024 года. До «Томасовии» Блавацкий был главным тренером элитного «Львова» и еще ряда украинских команд.
В то же время в Польше еще продолжают работать несколько украинских тренеров: Николай Дремлюк возглавляет третьелиговую «Олимпию» (Замбрув), Тарас Ильницкий - четвертолиговую «Полонию» (Пшемысль), а Александр Шевелюхин является ассистентом руководителя перволиговой «Лехии» (Гданьск).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua – о перспективе приглашения в юношескую сборную Украины сына Андрея Шевченко
Артем и его знакомый поспорили на победу «Реала» против «Униона Берлин» в Лиге чемпионов