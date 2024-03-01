Украинский тренер завершил сотрудничество с польским клубом

Как стало известно Sport.ua украинский специалист Богдан Блавацкий из-за семейных обстоятельств вынужден прервать сотрудничество с футбольной командой четвертой польской лиги – «Томасовия» (Томашув-Любельский), которую возглавлял больше года.

Блавацкий взял отпуск на три месяца, у него действующий контракт до 30 июня 2024 года. До «Томасовии» Блавацкий был главным тренером элитного «Львова» и еще ряда украинских команд.

В то же время в Польше еще продолжают работать несколько украинских тренеров: Николай Дремлюк возглавляет третьелиговую «Олимпию» (Замбрув), Тарас Ильницкий - четвертолиговую «Полонию» (Пшемысль), а Александр Шевелюхин является ассистентом руководителя перволиговой «Лехии» (Гданьск).