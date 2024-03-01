Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер завершил сотрудничество с польским клубом
Польша
01 марта 2024, 11:29 |
647
0

Украинский тренер завершил сотрудничество с польским клубом

Богдан Блавацкий работал в клубе четвертой лиги

01 марта 2024, 11:29 |
647
0
Украинский тренер завершил сотрудничество с польским клубом
ФК Львов. Богдан Блавацкий

Как стало известно Sport.ua украинский специалист Богдан Блавацкий из-за семейных обстоятельств вынужден прервать сотрудничество с футбольной командой четвертой польской лиги – «Томасовия» (Томашув-Любельский), которую возглавлял больше года.

Блавацкий взял отпуск на три месяца, у него действующий контракт до 30 июня 2024 года. До «Томасовии» Блавацкий был главным тренером элитного «Львова» и еще ряда украинских команд.

В то же время в Польше еще продолжают работать несколько украинских тренеров: Николай Дремлюк возглавляет третьелиговую «Олимпию» (Замбрув), Тарас Ильницкий - четвертолиговую «Полонию» (Пшемысль), а Александр Шевелюхин является ассистентом руководителя перволиговой «Лехии» (Гданьск).

По теме:
Несколько клубов ПФЛ предоставили гарантии безопасности для болельщиков
Полузащитник Руха переходит в команду Первой лиги
Болбат прокомментировал слухи о переходе в Черноморец
Богдан Блавацкий инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стоит ли вызвать Кристиана Шевченко в состав юношеской сборной Украины?
Футбол | 29 февраля 2024, 14:31 26
Стоит ли вызвать Кристиана Шевченко в состав юношеской сборной Украины?
Стоит ли вызвать Кристиана Шевченко в состав юношеской сборной Украины?

Блогер Sport.ua – о перспективе приглашения в юношескую сборную Украины сына Андрея Шевченко

Милевский признался, как неожиданно попал в искусственную кому
Футбол | 01 марта 2024, 09:11 2
Милевский признался, как неожиданно попал в искусственную кому
Милевский признался, как неожиданно попал в искусственную кому

Артем и его знакомый поспорили на победу «Реала» против «Униона Берлин» в Лиге чемпионов

Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Теннис | 29.02.2024, 17:34
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Футбол | 01.03.2024, 11:47
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
Футбол | 29.02.2024, 23:12
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Джошуа не встанет». Экс-соперник Усика оценил бой Нганну
«Джошуа не встанет». Экс-соперник Усика оценил бой Нганну
29.02.2024, 11:49 4
Бокс
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
29.02.2024, 06:10 17
Футбол
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
01.03.2024, 07:32 5
Футбол
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
28.02.2024, 17:05 24
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
29.02.2024, 11:45 12
Биатлон
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
29.02.2024, 00:04 2
Футбол
Фантастика. В Кливленде увидели 2-й по дальности бросок в истории НБА
Фантастика. В Кливленде увидели 2-й по дальности бросок в истории НБА
28.02.2024, 11:08 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем