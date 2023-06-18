Украинский тренер продлил контракт с польским клубом

Как стало известно Sport.ua, известный украинский тренер Богдан Блавацкий, возглавлявший в свое время «Прикарпатье», ФК «Львов», а также несколько перволиговых команд, еще на год пролонгировал контракт с польской «Томасовией» из Томашува-Любельского.

В прошлом сезоне «Томасовия», цвета которой защищали и три игрока с украинским паспортом, под руководством Блавацкого заняла второе место в четвертой лиге польского футбола.

Всего же в активе 60-летнего Богдана Блавацкого 781 матч у руля команд из Украины и Польши.

Ранее Блавацкий поделился мнением, сумеет ли экс-лидер сборной Украины Евгений Коноплянка, выступающий за «Краковию», оказаться на виду в элитном дивизионе Польши.