Богдан БЛАВАЦКИЙ: «Коноплянка может стать любимцем болельщиков Краковии»

Главный тренер «Ужгорода» Богдан Блавацкий, на протяжении многих лет возглавлявший польские команды, рассказал, сумеет ли Евгений Коноплянка оказаться на виду в элитном дивизионе соседней страны.

«Для Коноплянки примером должен служить немецкий футболист польского происхождения 36-летний Лукаш Подольски. Он решил заканчивать свою футбольную карьеру в польском «Гурнике» из Забже и производит сильное впечатление. Я не владею информацией, сколько еще собирается играть Коноплянка, но он, на мой взгляд, не прогадал, решив переехать в Польшу.

Во-первых, его новая команда - из Кракова - старинного, красивого города, в котором очень благоприятные условия для проживания. Во-вторых, это футбольный город, дерби между «Краковией» и еще одним местным клубом - «Вислой», всегда вызывает огромный интерес. В-третьих, уровень польской Экстраклясы растет, прежде всего, благодаря усовершенствованию клубной инфраструктуры. На мой взгляд, если Коноплянка заиграет, как в свои лучшие годы, то вполне может уже в следующем сезоне перейти в более именитую команду. Также немаловажно, что поединки в Экстраклясе посещает много болельщиков и они просто не позволят отбывать номер. Коноплянка может быстро стать их любимцем с его филигранной техникой и хорошо поставленным ударом. Только нужно очень постараться.

Кстати, не исключено, что инициатором перехода Коноплянки был президент ФК «Краковия» Януш Филипяк - профессор, удачливый предприниматель, один из богатейших людей Польши, который известен своими нестандартными решениям. И ему не составит особого труда обеспечить Коноплянку высокой зарплатой и бонусами. Впрочем, Евгений за свою карьеру и так стал состоятельным человеком и поэтому может сосредоточиться только на футболе. Тем более, что самым необходимым для него сегодня - игровой практикой он в «Краковии» будет обеспечен».