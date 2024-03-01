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  4. Уэйн РУНИ: «Моя цель – тренировать Манчестер Юнайтед и Эвертон»
Англия
01 марта 2024, 11:19 |
111
1

Уэйн РУНИ: «Моя цель – тренировать Манчестер Юнайтед и Эвертон»

Легендарный экс-форвард – о своих планах

01 марта 2024, 11:19 |
111
1
Уэйн РУНИ: «Моя цель – тренировать Манчестер Юнайтед и Эвертон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легендарный экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни признался, что мечтает один из своих бывших клубов – «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон»:

«Тренировать «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон» — моя цель. Такие большие должности — это то, чего вы хотите достичь. Но это процесс. Мне надо пройти все шаги и вернуться в нужное русло. Хочу вернуться в тренерскую карьеру и, надеюсь, что в следующие 10 лет я смогу претендовать на работу в таких клубах.

То, что произошло в «Бирмингеме», было неудачей, но я боец, и хочу вернуться. Вы знаете, увольнение — это часть работы, и у вас будут неудачи. Речь идет о том, как вы справитесь с этим.

У меня было хорошее время, чтобы поразмыслить, и я постараюсь сделать всё правильно в следующий раз».

Ранее Руни заявил, что готов пойти пешком, если его позовет Пеп Гвардиола.

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Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Эвертон
Источник ESPN
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stalevar1250
Ты не тренер Веня, ты физрук, ксожалению 
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