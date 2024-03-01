Уэйн РУНИ: «Моя цель – тренировать Манчестер Юнайтед и Эвертон»
Легендарный экс-форвард – о своих планах
Легендарный экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни признался, что мечтает один из своих бывших клубов – «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон»:
«Тренировать «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон» — моя цель. Такие большие должности — это то, чего вы хотите достичь. Но это процесс. Мне надо пройти все шаги и вернуться в нужное русло. Хочу вернуться в тренерскую карьеру и, надеюсь, что в следующие 10 лет я смогу претендовать на работу в таких клубах.
То, что произошло в «Бирмингеме», было неудачей, но я боец, и хочу вернуться. Вы знаете, увольнение — это часть работы, и у вас будут неудачи. Речь идет о том, как вы справитесь с этим.
У меня было хорошее время, чтобы поразмыслить, и я постараюсь сделать всё правильно в следующий раз».
Ранее Руни заявил, что готов пойти пешком, если его позовет Пеп Гвардиола.
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