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Германия
01 марта 2024, 10:25 | Обновлено 01 марта 2024, 10:32
137
0

В Байере высказались о будущем Хаби Алонсо. Уйдет или нет?

Спортдир «фармацевтов» - о перспективах испанского специалиста

01 марта 2024, 10:25 | Обновлено 01 марта 2024, 10:32
137
0
В Байере высказались о будущем Хаби Алонсо. Уйдет или нет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Спортивный директор клуба «Байер» из Леверкузена Симон Рольфес высказал мнение о будущем главного тренера команды Хаби Алонсо, который, как известно, находится на карандаше у многих топовых клубов Европы.

«Я остаюсь спокойным и оптимистичным. Самое главное для тренеров — это чтобы они чувствовали себя комфортно и ощущали, что находятся на своем месте. Хаби много раз говорил об этом», — заявил Рольфес.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Сейчас «фармацевты» под его руководством занимают 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея 61 очко после 23-х игр.

Ранее Хаби Алонсо высказался о своем будущем.

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Хаби Алонсо чемпионат Германии по футболу Байер
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