В Байере высказались о будущем Хаби Алонсо. Уйдет или нет?

Спортивный директор клуба «Байер» из Леверкузена Симон Рольфес высказал мнение о будущем главного тренера команды Хаби Алонсо, который, как известно, находится на карандаше у многих топовых клубов Европы.

«Я остаюсь спокойным и оптимистичным. Самое главное для тренеров — это чтобы они чувствовали себя комфортно и ощущали, что находятся на своем месте. Хаби много раз говорил об этом», — заявил Рольфес.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Сейчас «фармацевты» под его руководством занимают 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея 61 очко после 23-х игр.

Ранее Хаби Алонсо высказался о своем будущем.