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Германия
22 февраля 2024, 14:42 | Обновлено 22 февраля 2024, 14:51
674
0

Хаби Алонсо высказался о своем будущем

Испанский специалист – о планах

22 февраля 2024, 14:42 | Обновлено 22 февраля 2024, 14:51
674
0
Хаби Алонсо высказался о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо высказался о своем будущем в свете различной информации о том, что он летом может сменить Леверкузен либо на Мюнхен, где возглавит «Баварию», либо на Англию, где может стать наставником «Ливерпуля».

«Может быть, у вас есть вопросы о моем будущем, но, извините, мне нечего сказать нового», – заявил Алонсо на пресс-конференции перед матчем Бундеслиги с «Майнцом», который состоится в пятницу, 23 февраля.

Напомним, «Байер» лидирует в таблице чемпионата Германии, имея 58 очков после 22 матчей.

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Хаби Алонсо чемпионат Германии по футболу Байер Бундеслига
Источник Bayern & Germany
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