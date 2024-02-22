Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо высказался о своем будущем в свете различной информации о том, что он летом может сменить Леверкузен либо на Мюнхен, где возглавит «Баварию», либо на Англию, где может стать наставником «Ливерпуля».

«Может быть, у вас есть вопросы о моем будущем, но, извините, мне нечего сказать нового», – заявил Алонсо на пресс-конференции перед матчем Бундеслиги с «Майнцом», который состоится в пятницу, 23 февраля.

Напомним, «Байер» лидирует в таблице чемпионата Германии, имея 58 очков после 22 матчей.