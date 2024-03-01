Дидье ДЕШАМ: «Не могу представить, что Погба намеревался принимать допинг»
Тренер сборной Франции – о дисквалификации хавбека
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал 4-летнюю дисквалификацию Поля Погба за допинг:
«Я ни на секунду не могу представить, что Поль имел намерение или желание принимать допинг. Я, конечно же, не могу оставаться равнодушным к его горю, учитывая его достижения в сборной и наши взаимоотношения.
Его ситуация расстраивает меня, и я всем сердцем надеюсь, что ее можно решить. По крайней мере, я хочу в это верить.
Есть факты и то, что показывают две пробы. Наличие гормона не вызывает сомнений. Проблема есть, и Поля ждет еще одна битва, чтобы защитить себя в CAS и убедить судей в том, что он не принимал запрещенные препараты сознательно».
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