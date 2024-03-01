Время для сравнений. У Мудрика столько же игр за Челси, сколько и за Шахтер

28 февраля лондонский «Челси» обыграл «Лидс» в 1/8 финала Кубка Англии со счетом 3:2 и пробился в следующую стадию турнира.

В этом поединке 93 минуты отыграл украинский вингер Михаил Мудрик, который отметился голом на 37-й. На его счету 5 забитых мячей и 3 ассиста в футболке «пенсионеров».

Этот матч стал для Михаила 44-м за «Челси». Столько же он провел и за донецкий «Шахтер», откуда и перебрался в столичный клуб Англии зимой 2023 года за 70 + 30 (бонусы) млн евро.

За 44 поединка в составе «горняков» Мудрик отметился 12 голами и 17 голевыми передачами. Так же стоит отметить, что за лондонцев украинец провел в общей сложности 1961 минуту на поле, а за донецкий клуб – 2345.

Видео гола Мудрика и обзор матча Челси – Лидс – 3:2