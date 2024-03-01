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Италия
01 марта 2024, 12:39 |
497
1

Тренер Милана: «Вопрос о скудетто закрыт»

Стефано Пиоли сравнил нынешний «Интер» с прошлогодним «Наполи»

01 марта 2024, 12:39 |
497
1
Тренер Милана: «Вопрос о скудетто закрыт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли перед матчем 27-го тура Серии А против «Лацио» заявил, что вопрос о скудетто уже закрыт.

«Шансы на скудетто? Вопрос закрыт, по крайней мере, мне так кажется. Сегодняшний «Интер» находится на уровне прошлогоднего «Наполи». Они проиграли всего один матч в Серии А, это значит, что они извлекают из игр максимум пользы», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Отметим, что «Милан» борется за вторую строчку с «Ювентусом» — у «россо-нери» 53 очка, а у «Старой Синьоры» на четыре балла больше. При этом «Интер» с 69 очками далеко впереди своих конкурентов.

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Стефано Пиоли Милан Серия A Интер Милан пресс-конференция
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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Saar
Трішки не згоден. Інтер зараз на дві голови вище торішнього Наполі. А Мілан показує дуже сильну гру, але не стабільну. Наприклад, з Монцою.
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