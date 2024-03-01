Тренер Милана: «Вопрос о скудетто закрыт»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли перед матчем 27-го тура Серии А против «Лацио» заявил, что вопрос о скудетто уже закрыт.

«Шансы на скудетто? Вопрос закрыт, по крайней мере, мне так кажется. Сегодняшний «Интер» находится на уровне прошлогоднего «Наполи». Они проиграли всего один матч в Серии А, это значит, что они извлекают из игр максимум пользы», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Отметим, что «Милан» борется за вторую строчку с «Ювентусом» — у «россо-нери» 53 очка, а у «Старой Синьоры» на четыре балла больше. При этом «Интер» с 69 очками далеко впереди своих конкурентов.