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Испания
01 марта 2024, 09:18 | Обновлено 01 марта 2024, 09:29
2054
1

Будет бунт? Некоторые игроки Реала недовольны Анчелотти

Действия Папы Карло не всем понятны

01 марта 2024, 09:18 | Обновлено 01 марта 2024, 09:29
2054
1
Будет бунт? Некоторые игроки Реала недовольны Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти (слева)

В раздевалке мадридского «Реала» начинает накаляться обстановка.

Сообщается, что некоторые игроки команды недовольны тем, что стали играть меньше, чем было до этого. Ко всему прочему, масла в огонь добавляет то, что наставник «галактикос» Карло Анчелотти не дает объяснение своим решения относительно состава на матчи команды.

Якобы в число тех, кто недоволен своим нынешним статусом в «Реале», входят Лука Модрич, Арда Гюлер, Начо Фернандес и Кепа Аррисабалага.

Ранее Карло Анчелотти предпочитал не обсуждать свои решения, если игроки не просили его лично дать объяснения. Теперь итальянец не делает этого.

Напомним, «Реала» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 65 очков после 26 матчей.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти разозлился на голкипера «Реала» и хочет, чтобы он покинул коллектив.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лука Модрич Арда Гюлер Кепа Аррисабалага Начо Фернандес
Источник The Athletic
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DaVinci
Спирт юа в своєму репертуарі.
Жовта преса тут і редактори які головою не думають.
Кепа і Модріч літом покинуть команду. Гюлер тільки після травми відновився. Начо 34 роки уже. Явно не гравець основи
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