Будет бунт? Некоторые игроки Реала недовольны Анчелотти
Действия Папы Карло не всем понятны
В раздевалке мадридского «Реала» начинает накаляться обстановка.
Сообщается, что некоторые игроки команды недовольны тем, что стали играть меньше, чем было до этого. Ко всему прочему, масла в огонь добавляет то, что наставник «галактикос» Карло Анчелотти не дает объяснение своим решения относительно состава на матчи команды.
Якобы в число тех, кто недоволен своим нынешним статусом в «Реале», входят Лука Модрич, Арда Гюлер, Начо Фернандес и Кепа Аррисабалага.
Ранее Карло Анчелотти предпочитал не обсуждать свои решения, если игроки не просили его лично дать объяснения. Теперь итальянец не делает этого.
Напомним, «Реала» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 65 очков после 26 матчей.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти разозлился на голкипера «Реала» и хочет, чтобы он покинул коллектив.
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