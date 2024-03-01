Будет бунт? Некоторые игроки Реала недовольны Анчелотти

В раздевалке мадридского «Реала» начинает накаляться обстановка.

Сообщается, что некоторые игроки команды недовольны тем, что стали играть меньше, чем было до этого. Ко всему прочему, масла в огонь добавляет то, что наставник «галактикос» Карло Анчелотти не дает объяснение своим решения относительно состава на матчи команды.

Якобы в число тех, кто недоволен своим нынешним статусом в «Реале», входят Лука Модрич, Арда Гюлер, Начо Фернандес и Кепа Аррисабалага.

Ранее Карло Анчелотти предпочитал не обсуждать свои решения, если игроки не просили его лично дать объяснения. Теперь итальянец не делает этого.

Напомним, «Реала» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 65 очков после 26 матчей.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти разозлился на голкипера «Реала» и хочет, чтобы он покинул коллектив.