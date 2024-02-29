Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних семи матчах «сливочных».

Ранее издание The Athletic сообщило, что Кепа крайне разочарован неопределенностью главного тренера «Реала» Карло Анчелотти со стартовым вратарем, ведь итальянец до сих пор не объявил, кто в команде основной голкипер и не сообщил Аррисабалаге его роль в клубе.

По информации Don Diario, Анчелотти очень разозлило то, что эта информация была распространена в СМИ, это убедило итальянского наставника в том, что сейчас самое лучшее решение – распрощаться с Кепой в конце сезона и отпустить его в «Челси», которому принадлежат права на баскского вратаря.