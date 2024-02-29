Голкипер Реала злой на Анчелотти. Он разочаровался неопределенностью Карло

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних семи матчах «сливочных».

По информации авторитетного издания The Athletic, наставник «Реала» Карло Анчелотти до сих пор не сообщил Лунину и Кепе, кто из них в настоящее время является стартовым вратарем в команде. Кепа очень разочарован этой ситуацией и тем, как тренерский штаб «Реала» относится к этому вопросу. Испанский вратарь недоволен и хотел бы получить дополнительные разъяснения о своей роли в команде от тренера.

Издание также отмечает, что в «Реале» до сих пор считают, что Лунин является «прекрасным дублером» Тибо Куртуа. Ранее сообщалось, что Лунин будет обсуждать возможное продление контракта со «сливочными» после завершения сезона. Сейчас у голкипера действует контракт до 2025 года.