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  4. Голкипер Реала злой на Анчелотти. Он разочаровался неопределенностью Карло
Испания
29 февраля 2024, 19:29 |
332
0

Голкипер Реала злой на Анчелотти. Он разочаровался неопределенностью Карло

Кепа хочет узнать свою роль в команде

29 февраля 2024, 19:29 |
332
0
Голкипер Реала злой на Анчелотти. Он разочаровался неопределенностью Карло
Defensa Central. Кепа Аррисабалага и Карло Анчелотти

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних семи матчах «сливочных».

По информации авторитетного издания The Athletic, наставник «Реала» Карло Анчелотти до сих пор не сообщил Лунину и Кепе, кто из них в настоящее время является стартовым вратарем в команде. Кепа очень разочарован этой ситуацией и тем, как тренерский штаб «Реала» относится к этому вопросу. Испанский вратарь недоволен и хотел бы получить дополнительные разъяснения о своей роли в команде от тренера.

Издание также отмечает, что в «Реале» до сих пор считают, что Лунин является «прекрасным дублером» Тибо Куртуа. Ранее сообщалось, что Лунин будет обсуждать возможное продление контракта со «сливочными» после завершения сезона. Сейчас у голкипера действует контракт до 2025 года.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник The Athletic
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