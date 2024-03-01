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  4. Холанд, несмотря на пента-трик, не является лучшим бомбардиром Кубка Англии
Англия
01 марта 2024, 11:24 |
620
0

Холанд, несмотря на пента-трик, не является лучшим бомбардиром Кубка Англии

Однако у Эрлинга есть все шансы выиграть бомбардирскую гонку...

01 марта 2024, 11:24 |
620
0
Холанд, несмотря на пента-трик, не является лучшим бомбардиром Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне

27 февраля «Манчестер Сити» разгромил «Лутон Таун» со счетом 6:2 в 1/8 финала Кубка Англии.

Пента-трик в этом поединке оформил звездный 23-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд.

На его счету теперь 5 голов в текущем розыгрыше Кубка.

Несмотря на феноменальную игру норвежца, он не является лидером бомбардирской гонки Кубка Англии 2023/24. Сейчас лучшим бомбардиром турнира остается полузащитник «Блэкберна» Сэмми Шмодикс. У 28-летнего ирландского полузащитника 6 забитых мячей.

Однако у Холанда есть все шансы стать лучшим бомбардиром, поскольку «Блэкберн» уже вылетел из турнира, проиграв в 1/8 финала «Ньюкаслу».

5 мячей также на счету Жоао Педро из «Брайтона», но и «чайки» завершили выступления в Кубке, уступив в 5-м раунде «Вулверхэмптону».

Список лучших бомбардиров Кубка Англии 2023/24

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Источник Sport.ua
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