Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна соперница Костюк в 1/4 финала турнира WTA 500 в Сан-Диего
WTA
01 марта 2024, 08:06 |
397
0

Стала известна соперница Костюк в 1/4 финала турнира WTA 500 в Сан-Диего

Марта сыграет против «нейтральной» теннисистки Анастасии Павлюченковой

01 марта 2024, 08:06 |
397
0
Стала известна соперница Костюк в 1/4 финала турнира WTA 500 в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Павлюченкова

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

В 3-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Павлюченковой (WTA 25), которая в 1/8 финала выиграла у Ван Синьюй (Китай, WTA 41).

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/8 финала

Анастасия Павлюченкова [4] – Ван Синьюй (Китай) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

К сожалению, китаянка упустила очень большое преимущество. Во второй партии она побеждала 4:0, но не сумела довести поединок до логического завершения.

Костюк и Павлюченкова только один раз встречались между собой на корте. 13 февраля в 1/16 финала турнира WTA 250 в Дохе (Катар) Костюк снялась с поединка против россиянки после первых трех геймов из-за болезни.

По теме:
С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
Отдала сет с 5:2. Ястремская уступила Блинковой на турнире в Сан-Диего
Даяна Ястремская – Анна Блинкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Анастасия Павлюченкова WTA Сан-Диего Ван Синьюй
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Остине
Теннис | 01 марта 2024, 08:05 0
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Остине
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Остине

Ангелина Калинина уверенно идет дальше

Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Теннис | 29 февраля 2024, 17:34 0
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент

Украинка не удивила своим выбором, но не назвала Коко Гофф

Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Футбол | 29.02.2024, 15:55
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Шахтер мог получить бан в еврокубках. Палкин рассказал детали
Футбол | 01.03.2024, 00:29
Шахтер мог получить бан в еврокубках. Палкин рассказал детали
Шахтер мог получить бан в еврокубках. Палкин рассказал детали
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Биатлон | 29.02.2024, 11:45
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
29.02.2024, 02:20 11
Футбол
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
28.02.2024, 12:07 9
Футбол
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
29.02.2024, 11:29 10
Футбол
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
01.03.2024, 07:32 3
Футбол
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
29.02.2024, 06:10 17
Футбол
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 139
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем