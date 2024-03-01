Стала известна соперница Костюк в 1/4 финала турнира WTA 500 в Сан-Диего
Марта сыграет против «нейтральной» теннисистки Анастасии Павлюченковой
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).
В 3-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Павлюченковой (WTA 25), которая в 1/8 финала выиграла у Ван Синьюй (Китай, WTA 41).
WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/8 финала
Анастасия Павлюченкова [4] – Ван Синьюй (Китай) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2
К сожалению, китаянка упустила очень большое преимущество. Во второй партии она побеждала 4:0, но не сумела довести поединок до логического завершения.
Костюк и Павлюченкова только один раз встречались между собой на корте. 13 февраля в 1/16 финала турнира WTA 250 в Дохе (Катар) Костюк снялась с поединка против россиянки после первых трех геймов из-за болезни.
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