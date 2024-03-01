Тренер сборной Германии может возглавить клуб из АПЛ

«Ньюкасл» уже сейчас занят поисками нового главного тренера на следующий сезон. По информации инсайдера Кристиана Фалька, «Сороки» хотели бы пригласить наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна, чей контракт истекает после завершения домашнего Евро-2024.

Упростить задачу «Ньюкаслу» может тот факт, что интересы Нагельсманна представляет то же агентство, что и работает с защитником команды Фабианом Шером.

Сам Нагельсманн еще не определился, где намерен продолжить карьеру. Ранее сообщалось о том, что он находится в шорт-листе «Ливерпуля».