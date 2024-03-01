Тренер сборной Германии может возглавить клуб из АПЛ
«Ньюкасл» ищет нового наставника
«Ньюкасл» уже сейчас занят поисками нового главного тренера на следующий сезон. По информации инсайдера Кристиана Фалька, «Сороки» хотели бы пригласить наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна, чей контракт истекает после завершения домашнего Евро-2024.
Упростить задачу «Ньюкаслу» может тот факт, что интересы Нагельсманна представляет то же агентство, что и работает с защитником команды Фабианом Шером.
Сам Нагельсманн еще не определился, где намерен продолжить карьеру. Ранее сообщалось о том, что он находится в шорт-листе «Ливерпуля».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 1 марта в 21:45 по Киеву
Алексей Сливченко рассказывает о масштабной коррупции, которая захлестнула китайский футбол