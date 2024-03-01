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  4. Тренер сборной Германии может возглавить клуб из АПЛ
Англия
01 марта 2024, 07:43 |
608
0

Тренер сборной Германии может возглавить клуб из АПЛ

«Ньюкасл» ищет нового наставника

01 марта 2024, 07:43 |
608
0
Тренер сборной Германии может возглавить клуб из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

«Ньюкасл» уже сейчас занят поисками нового главного тренера на следующий сезон. По информации инсайдера Кристиана Фалька, «Сороки» хотели бы пригласить наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна, чей контракт истекает после завершения домашнего Евро-2024.

Упростить задачу «Ньюкаслу» может тот факт, что интересы Нагельсманна представляет то же агентство, что и работает с защитником команды Фабианом Шером.

Сам Нагельсманн еще не определился, где намерен продолжить карьеру. Ранее сообщалось о том, что он находится в шорт-листе «Ливерпуля».

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Ньюкасл Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Евро-2024
Источник Twitter
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