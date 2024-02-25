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  4. На случай отказа Алонсо. Ливерпуль определил кандидатов на замену Клоппа
Англия
25 февраля 2024, 14:00 |
618
0

На случай отказа Алонсо. Ливерпуль определил кандидатов на замену Клоппа

Но наставник «Байера» все же в приоритете

25 февраля 2024, 14:00 |
618
0
На случай отказа Алонсо. Ливерпуль определил кандидатов на замену Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Английский «Ливерпуль» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера немца Юлиана Нагельсманна или португальца Рубена Аморима.

Как сообщает The Telegraph, эти специалисты – альтернативные кандидаты на случай отказа главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. Испанец — приоритет для руководства английского клуба, но он может остаться в Леверкузене или сменить Томаса Тухеля в «Баварии».

В случае с Аморимом «мерсисайдцам» придется выплатить «Спортингу» компенсацию, так как контракт специалиста действителен еще два года. Что касается Нагельсманна, то его соглашение со сборной Германии истечет после Евро-2024. Алонсо же связан контрактом с «Байером» до лета 2026-го.

Напомним, Юрген Клопп ранее объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после завершения сезона-2023/2024.

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Ливерпуль назначение тренера Юлиан Нагельсманн Рубен Аморим Хаби Алонсо
Источник The Telegraph
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