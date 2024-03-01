Милевский признался, как неожиданно попал в искусственную кому

39-летний бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как неожиданным образом попал в кому:

«Мы смотрели футбол. Реал Мадрид – Унион Берлин, Лига чемпионов, осенью. Я, как обычно в то время, дал джазу, ром попивал. Мы с Сережей (близкий товарищ с недавних времен) поспорили... Он говорит: «Может съездим прокапаемся? В больницу...».

Я ему говорю, что давай подожди, завтра. Мне не было плохо, но я понимал, что уже пора с этого состояния выходить, все оттягивал и оттягивал. В общем, поспорили, что если Реал выиграет, то я соглашаюсь и едем прокапаться. Условно, только прокапаться. На тот момент речь была только об этом.

0:0, 90+4-я минута, Беллингем забивает. 1:0 Реал выиграл, ну, собираем вещи и едем. Вызвали больничку, туда погрузились и выехали. Приезжаем, туда-сюда, думаю, сейчас прокапаюсь и по домам опять. Но в итоге сложилось так, что [говорят] «молодой человек, вам нужно остаться».

Ну, я без паники, думаю останусь, день-два, сделаю все процедуры и все, я свободен, буду гулять, вернусь живчиком, и по итогу... Я засыпаю. Под капельницей. Меня усыпляют. А просыпаюсь только через 6 дней. Но мое первое впечатление было, что мне дали какое-то снотворное, и я поспал часов 20, 24. Просыпаюсь, весь в проводах. Пацаны стоят, говорят: нормально? Ты 6 дней спал. Ну как врачи объяснили, я был в искусственной коме», – сказал Милевский в интервью блогеру Александру Волошину.

Одним из первых, кто публично рассказал о состоянии Милевского, был Александр Алиев. Именно из-за всей этой ситуации Артем и Александр недавно поссорились.