Богдан КУШНИРЕНКО: «В матче с ЛНЗ должны брать три очка»

Опорный полузащитник житомирского «Полесья» Богдан Кушниренко назвал цели команды на матч с ЛНЗ в рамках 19-го тура УПЛ.

«Конечно, после игры во Львове, можно сказать неутешительной для нас, нужно перед своими болельщиками показывать прежде всего результат, брать три очка и все должны настраиваться на максимум, потому что по-другому мы не достигнем тех целей, которые перед нами стоят.

Поэтому только максимум нужно брать, выходить и исправлять ошибки, улучшать реализацию моментов, которая была в первой игре у нас и одерживать победу», – признался футболист житомирского клуба.

Также он сказал, что болельщики на стадионе будут дополнительной мотивацией для игроков.

«Конечно люди уже хотят увидеть игру вживую, на нас посмотреть. Я не могу вспомнить, сколько не ходят болельщики. Все соскучились по футболу. Если бы можно было заполнить весь стадион, то весь стадион бы пришел, мне кажется.

Говорят, что уже выросло поколение футболистов, которое не знает, как играть с болельщиками. Так и есть. У нас такие ребята есть с U-19, для них это будет неожиданность увидеть сколько болельщиков на трибунах.

Первый домашний матч в году – это большая ответственность, хочется начать год как можно лучше. Все вышедшие на эту игру должны отдаваться на максимум, иначе не может быть в этой команде», – заявил Кушниренко.