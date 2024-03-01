Денис БОЙКО: «Макуана двигается на костылях. Ему тяжело»

Голкипер житомирского «Полесья» Денис Бойко рассказал, как лидер команды Бени Макуана отходит от серьезной травмы.

««Эмоционально ему очень тяжело. То, что я видел и вчера, и сегодня. Он двигается на костылях. Ему тяжело – он действительно расстроен.

Я не знаю окончательного вердикта врачей, поэтому я не буду на 100 процентов говорить, но, наверное, какой-то период он пропустит. Это потеря для нас, это потеря для команды, потеря для тренерского штаба. Но у нас есть ребята, которые каждый матч, каждый день, каждую тренировку очень хорошо работают и готовы полностью заменить Бени.

Да, ему тяжело. И мы все его поддерживаем и желаем ему как можно скорее поправиться», – сказал Денис Бойко.

21-летний конголезец пришел в «Полесье» в начале сезона. Житомирский клуб заплатил за него «Монпелье» 250 тысяч евро. В этом сезоне УПЛ Бени забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах.