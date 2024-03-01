Денис БОЙКО: «Макуана двигается на костылях. Ему тяжело»
Вратарь «Полесье» считает, что игроки атаки смогут заменить конголезца
Голкипер житомирского «Полесья» Денис Бойко рассказал, как лидер команды Бени Макуана отходит от серьезной травмы.
««Эмоционально ему очень тяжело. То, что я видел и вчера, и сегодня. Он двигается на костылях. Ему тяжело – он действительно расстроен.
Я не знаю окончательного вердикта врачей, поэтому я не буду на 100 процентов говорить, но, наверное, какой-то период он пропустит. Это потеря для нас, это потеря для команды, потеря для тренерского штаба. Но у нас есть ребята, которые каждый матч, каждый день, каждую тренировку очень хорошо работают и готовы полностью заменить Бени.
Да, ему тяжело. И мы все его поддерживаем и желаем ему как можно скорее поправиться», – сказал Денис Бойко.
21-летний конголезец пришел в «Полесье» в начале сезона. Житомирский клуб заплатил за него «Монпелье» 250 тысяч евро. В этом сезоне УПЛ Бени забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах.
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