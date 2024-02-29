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Кубок Бельгии
Антверпен
29.02.2024 21:45 – FT 3 : 0
Остенде
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Бельгия
29 февраля 2024, 23:43 | Обновлено 29 февраля 2024, 23:57
46
0

Антверпен разгромил Остенде и стал вторым финалистом Кубка Бельгии

В финальном матче кубкового турнира сыграют Антверпен и Сен-Жилуаз

29 февраля 2024, 23:43 | Обновлено 29 февраля 2024, 23:57
46
0
Антверпен разгромил Остенде и стал вторым финалистом Кубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 февраля состоялся второй полуфинальный матч Кубка Бельгии.

Антверпен разгромил Остенде (3:0) и стал вторым финалистом турнира (первая игра закончилась вничью, 1:1).

Днем ранее Сен-Жилуаз во второй игре взял верх над Брюгге (2:0), ликвидировав гандикап в один мяч (первый поединок – 1:2).

Таким образом, в финальном матче, который пройдет 9 мая в Брюсселе, сыграют Антверпен и Сен-Жилуаз.

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 29 февраля

Антверпен – Остенде – 3:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Иленихена, 16, 88, ван ден Бош, 26.

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Источник Sport.ua
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