Антверпен разгромил Остенде и стал вторым финалистом Кубка Бельгии

Вечером 29 февраля состоялся второй полуфинальный матч Кубка Бельгии.

Антверпен разгромил Остенде (3:0) и стал вторым финалистом турнира (первая игра закончилась вничью, 1:1).

Днем ранее Сен-Жилуаз во второй игре взял верх над Брюгге (2:0), ликвидировав гандикап в один мяч (первый поединок – 1:2).

Таким образом, в финальном матче, который пройдет 9 мая в Брюсселе, сыграют Антверпен и Сен-Жилуаз.

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 29 февраля

Антверпен – Остенде – 3:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Иленихена, 16, 88, ван ден Бош, 26.

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