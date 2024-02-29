Антверпен разгромил Остенде и стал вторым финалистом Кубка Бельгии
В финальном матче кубкового турнира сыграют Антверпен и Сен-Жилуаз
Вечером 29 февраля состоялся второй полуфинальный матч Кубка Бельгии.
Антверпен разгромил Остенде (3:0) и стал вторым финалистом турнира (первая игра закончилась вничью, 1:1).
Днем ранее Сен-Жилуаз во второй игре взял верх над Брюгге (2:0), ликвидировав гандикап в один мяч (первый поединок – 1:2).
Таким образом, в финальном матче, который пройдет 9 мая в Брюсселе, сыграют Антверпен и Сен-Жилуаз.
Кубок Бельгии. 1/2 финала
Ответный матч, 29 февраля
Антверпен – Остенде – 3:0 (первый матч – 1:1)
Голы: Иленихена, 16, 88, ван ден Бош, 26.
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