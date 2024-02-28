Определен первый финалист Кубка Бельгии. И это не Брюгге

Вечером 28 февраля состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Бельгии.

Сен-Жилуаз во второй игре взял верх над Брюгге (2:0), ликвидировав гандикап в один мяч (первый поединок – 1:2).

Голы у победителей забили Мохамед Амура (73 мине) и Росс Сайкс (90+2 мин).

В другом полуфинале 29 февраля второй матч проведут Антверпен и Остенде (первая игра – 1:1).

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 28 февраля

Юнион Сент-Жилуаз – Брюгге – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Амура, 73, Сайкс, 90+2

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