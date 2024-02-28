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Кубок Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
28.02.2024 21:30 – FT 2 : 0
Брюгге
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Бельгия
28 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:44
227
0

Определен первый финалист Кубка Бельгии. И это не Брюгге

Сен-Жилуаз во второй игре сумел ликвидировать гандикап в один мяч

28 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:44
227
0
Определен первый финалист Кубка Бельгии. И это не Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 февраля состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Бельгии.

Сен-Жилуаз во второй игре взял верх над Брюгге (2:0), ликвидировав гандикап в один мяч (первый поединок – 1:2).

Голы у победителей забили Мохамед Амура (73 мине) и Росс Сайкс (90+2 мин).

В другом полуфинале 29 февраля второй матч проведут Антверпен и Остенде (первая игра – 1:1).

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 28 февраля

Юнион Сент-Жилуаз – Брюгге – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Амура, 73, Сайкс, 90+2

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Кубок Бельгии по футболу Юнион Сен-Жилуаз Брюгге
Источник Sport.ua
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