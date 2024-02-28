Кубок Бельгии
28.02.2024 21:30 – FT 2 : 0
Бельгия28 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:44
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Определен первый финалист Кубка Бельгии. И это не Брюгге
Сен-Жилуаз во второй игре сумел ликвидировать гандикап в один мяч
28 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:44
227
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Вечером 28 февраля состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Бельгии.
Сен-Жилуаз во второй игре взял верх над Брюгге (2:0), ликвидировав гандикап в один мяч (первый поединок – 1:2).
Голы у победителей забили Мохамед Амура (73 мине) и Росс Сайкс (90+2 мин).
В другом полуфинале 29 февраля второй матч проведут Антверпен и Остенде (первая игра – 1:1).
Кубок Бельгии. 1/2 финала
Ответный матч, 28 февраля
Юнион Сент-Жилуаз – Брюгге – 2:0 (первый матч – 1:2)
Голы: Амура, 73, Сайкс, 90+2
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