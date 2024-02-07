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Кубок Бельгии
Брюгге
07.02.2024 21:45 – FT 2 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
07 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 08 февраля 2024, 00:23
107
0

Брюгге справился с Сент-Жилуазом в первом матче полуфинала Кубка Бельгии

В другом полуфинале 8 февраля сыграют Остенде и Антверпен

07 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 08 февраля 2024, 00:23
107
0
Брюгге справился с Сент-Жилуазом в первом матче полуфинала Кубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 февраля состоялся первый полуфинальный матч Кубка Бельгии.

Брюгге справился с Сент-Жилуазом (2:1). У победителей голы забили Андреас Сков Ольсен и Ферран Хутгла.

Соперник сумел лишь провести гол престижа. Ответный матч пройдет 28 февраля.

В другом полуфинале 8 и 29 февраля сыграют Остенде и Антверпен.

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Первый матч, 7 февраля

Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 2:1

Голы: Сков Ольсен, 10, Хутгла, 46 – Мачида, 90+3

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Кубок Бельгии по футболу Брюгге Юнион Сент-Жилуаз Ферран Хутгла Андреас Сков Ольсен
Источник Sport.ua
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