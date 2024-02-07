Кубок Бельгии
07.02.2024 21:45 – FT 2 : 1
Бельгия07 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 08 февраля 2024, 00:23
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Брюгге справился с Сент-Жилуазом в первом матче полуфинала Кубка Бельгии
В другом полуфинале 8 февраля сыграют Остенде и Антверпен
07 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 08 февраля 2024, 00:23
107
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Вечером 7 февраля состоялся первый полуфинальный матч Кубка Бельгии.
Брюгге справился с Сент-Жилуазом (2:1). У победителей голы забили Андреас Сков Ольсен и Ферран Хутгла.
Соперник сумел лишь провести гол престижа. Ответный матч пройдет 28 февраля.
В другом полуфинале 8 и 29 февраля сыграют Остенде и Антверпен.
Кубок Бельгии. 1/2 финала
Первый матч, 7 февраля
Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 2:1
Голы: Сков Ольсен, 10, Хутгла, 46 – Мачида, 90+3
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