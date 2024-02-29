Фейеноорд одержал волевую победу и вышел в финал Кубка Нидерландов

Определена финальная пара Кубка Нидерландов 2023/24.

Вечером 29 февраля Фейеноорд одержал волевую победу над Гронингеном (2:1) и вышел в финал.

Гронинген забил в первом тайме, на что Фейеноорд ответил двумя мячами после перерыва

Ранее, 27 февраля, в первом полуфинале НЕК Неймеген обыграл Камбур в овертайме (2:1 д.в.) и вышел в финал.

Таким образом, в финале турнира 21 апреля в Роттердаме сыграют Фейеноорд и НЕК Неймеген.

Кубок Нидерландов

1/2 финала, 29 февраля

Фейеноорд – Гронинген – 2:1

Голы: Ганцко, 61, Лингр, 83 – Дуарте, 41

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