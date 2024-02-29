Фейеноорд одержал волевую победу и вышел в финал Кубка Нидерландов
Гронинген забил в 1-м тайме, Фейеноорд ответил двумя мячами после перерыва
Определена финальная пара Кубка Нидерландов 2023/24.
Вечером 29 февраля Фейеноорд одержал волевую победу над Гронингеном (2:1) и вышел в финал.
Гронинген забил в первом тайме, на что Фейеноорд ответил двумя мячами после перерыва
Ранее, 27 февраля, в первом полуфинале НЕК Неймеген обыграл Камбур в овертайме (2:1 д.в.) и вышел в финал.
Таким образом, в финале турнира 21 апреля в Роттердаме сыграют Фейеноорд и НЕК Неймеген.
Кубок Нидерландов
1/2 финала, 29 февраля
Фейеноорд – Гронинген – 2:1
Голы: Ганцко, 61, Лингр, 83 – Дуарте, 41
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